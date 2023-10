Spis treści: 01 Taylor Swift w "sukni zemsty"

02 Najpierw suknia zemsty, a teraz to. Znów ubrała się jak księżna Diana. Ten look to hit jesieni

03 Stylizacja jak u księżnej Diany?

Zaczęło się od "sukni zemsty" ("Revenge Dress"). W 2021 roku Taylor Swift promowała swój album "Red (Taylor’s Version)", który jest nową wersją albumu wydanego przez piosenkarkę w 2012 roku. Artystka gościła wówczas w telewizyjnym show Setha Meyersa "Late Night". Swift ubrała wówczas sukienkę, której fason skojarzył się jednoznacznie ze słynna kreacją księżnej Diany.

Zobacz też: O tej kreacji mówił cały świat. "Suknia zemsty" księżnej Diany

Taylor Swift w "sukni zemsty"

Zdjęcie Taylor Swift w "sukni zemsty" w 2021 roku podczas promocji płyty "Red (Taylor's Version") / Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images / Getty Images

Królowa Ludzkich Serc wystąpiła w "sukni zemsty" 29 czerwca 1994 roku na gali charytatywnej w The Serpentine Gallery w Londynie. Kilka godzin wcześniej, tego samego dnia, emisji doczekał się dokument o księciu Karolu, w którym wyznał, że zdradzał Dianę z Camillą Parker-Bowles. Zamiast siedzieć w czterech ścianach, księżna postanowiła zaprezentować się wszystkim w odważnej kreacji.

Seth Mayers w trakcie programu zwrócił uwagę, że kilka dni wcześniej w Londynie była realizowana scena do popularnego serialu "The Crown". Występowała w niej wówczas aktorka Elizabeth Debicki. Jak zareagowała Taylor Swift?

- Wszystkie, chociaż przez chwilę, chcemy wyglądać jak księżna Diana - powiedziała piosenkarka.

Zobacz też: Gwiazda olśniła! Taylor Swift w złotym kombinezonie z kryształów

Najpierw suknia zemsty, a teraz to. Znów ubrała się jak księżna Diana. Ten look to hit jesieni

Zdjęcie Taylor Swift po wyjściu ze studia muzycznego (październik 2023) / Backgrid/East News / East News

Styl księżnej Diany wydaje się bliski Taylor Swift, ponieważ jedna z jej najnowszych stylizacji jest łudząco podobna do tej, którą nosiła księżna.

33-letnia artystka dała się ostatnio przyłapać fotoreporterom, gdy wychodziła ze studia nagraniowego. Swift postawiła na casualową, wygodną stylizację nawiązującą do lat 90. Taylor założyła oversize’owy T-shirt z widniejącym na nim grafiką Shanii Twain, do którego dobrała czarne kolarki. Sportowy look uzupełniła białymi sneakersami z neonowymi akcentami, białą czapką z daszkiem i okularami przeciwsłonecznymi. To jedna z najgorętszych stylizacji jesieni 2023, która sprawdzi się w cieplejsze dni.

Zdjęcie Księżna Diana uwielbiała też wygodne, sportowe stylizacje / Anwar Hussein/ WireImage / Getty Images

Tym samym artystka udowodniła, że styl księżnej Diany jest ponadczasowy i nadal może być świetną inspiracją. W końcu księżna Diana w swojej garderobie miała nie tylko eleganckie sukienki i szykowne garnitury. Uwielbiała również bluzy, jeansy, kolarki czy sportowe buty.

Zdjęcie Styl księżnej Diany wciąż inspiruje / Tony Harris - PA Images/PA Images via Getty Images / Getty Images

Zobacz też: Sweter księżnej Diany wystawiony na aukcji. "Skromna" suma w porównaniu z poprzednią kreacją

Stylizacja jak u księżnej Diany?

Zdjęcie Księżna Diana to ponadczasowa ikona stylu / Tim Graham Photo Library via Getty Images / Getty Images

Inspirację stylem księżnej Diany możemy również dostrzec u Swift na jednym ze zdjęć promujących album "Folklore" z 2020 roku. Czy piosenkarka faktycznie inspirowała się jedną ze słynnych stylizacji ksieżnej? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne: widać podobne zestawienie ubrań tworzących całą stylizację.

Piosenkarka założyła wówczas kraciaste spodnie midi i bluzę w paski. Z kolei wszyscy pamiętamy zdjęcie, do którego księżna Diana pozowała w różowej bluzie i kraciastych spodniach. Różnica jest taka, że Taylor postawiła na bardziej stonowane barwy utrzymane w rytmie albumu "Folklore", a Diana nadała stylizacji różowy ton.

Zdjęcie Taylor Swift podczas sesji promującej album "Folklore" (2020) / Beth Garrabrant / BEEM/Beem/East News / East News

