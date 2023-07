Sweter z czarną owcą

Księżna Diana uchodzi za ikonę stylu. Nie dziwi, więc że jej kreacje wzbudzają zainteresowanie, są często przywoływane przez ekspertów w dziedzinie mody, czy stawiane za wzór i porównywane do stylizacji, które wybiera księżna Kate. Dlatego, gdy pojawiło się ogłoszenie, że jeden z jej legendarnych swetrów zostanie wystawiony na aukcji, wzbudziło to niemałe zainteresowanie.

Na licytację został wystawiony czerwony sweter z czarną owcą otoczoną stadem białych zwierząt. Księżna Diana została w nim sfotografowana po raz pierwszy niedługo po zaręczynach z księciem Karolem, wówczas następcą brytyjskiego tronu. Miało to miejsce podczas meczu polo w 1981 roku.



Reklama

Zobacz również: Niezapomniane stylizacje księżnej Diany. Znów wracają do łask!

Zdjęcie Książę Karol i księżna Diana w 1983 r. / Princess Diana Archive / Getty Images

Księżna uszkodziła go o pierścionek zaręczynowy?

Za projekt swetra odpowiadały Sally Muir i Joanna Osborne. Niedługo po meczu polo otrzymały one wiadomość z Pałacu Buckingham, że Diana uszkodziła ubranie. Pytano, czy istniałaby możliwość jego naprawy bądź wymiany na nowy egzemplarz. Sweter z czarną owcą odesłano i okazało się, że ma on zaciągnięcie na rękawie. Zdaniem projektantek księżna Diana mogła zahaczyć swetrem o diamentowo - szafirowy pierścionek zaręczynowy i tak doszło do uszkodzenia.

Muri i Osborne zdecydowały się wykonać na drutach nowy egzemplarz, który odesłały Dianie. Księżna po raz kolejny została w nim sfotografowana w 1983 roku, gdy nosiła do niego czarną wstążkę wiązaną pod białymi, okrągłym kołnierzem, całość jej stylizacji uzupełniały białe spodnie i czerwone buty.

Miłośnicy “królowej ludzkich serc" uważają, że Diana Spencer wyjątkowo lubiła sweter z czarną owcą, bo odzwierciedlał to, jak czuła się w rodzinie królewskiej - jako outsiderka.



Zobacz również: Plotki o nieślubnej córce księżnej Diany powróciły! Pomnik daje do myślenia

Zdjęcie Księżna Diana w swetrze z czarną owcą w 1981 i 1983 roku / Getty Images

Ceny swetra z czarną owcą i aksamitnej sukni

Sweter z czarną owcą nadal znajduje się w ofercie domu mody Muri&Osborne, a jego regularna cena to 250 dolarów. Natomiast uszkodzony sweter został odkryty w tym roku przez Joanne Osborne w jednym z pudeł na strychu.

Dom aukcyjny wycenił sweter na 50 - 80 tysięcy dolarów i miłośnicy księżnej “Di" będą mogli spróbować, go kupić od 7 do 13 września podczas aukcji online. Cena wywoławcza jest wyjątkowo “skromna" biorąc pod uwagę, że w styczniu tego roku aksamitna, purpurowa suknia balowa księżnej Diany, zaprojektowana przez Victora Edelsteina została wylicytowana za prawie 605 tysięcy dolarów.



Zobacz również: O tej kreacji mówił cały świat. „Suknia zemsty” księżnej Diany

Instagram Post