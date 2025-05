Odpowiedni strój na wesele to wyraz szacunku i troski o dobrą atmosferę. Stylizacje gości powinny być dobrze przemyślane i podkreślać rangę wydarzenia. Nie mogą przyćmiewać pary młodej - bohaterów tego wyjątkowego dnia. Jednocześnie należy pamiętać, że właściwy ubiór weselny to harmonia między elegancją a komfortem. Sprawdź, czego unikać, by czuć się pięknie i stylowo i - co najważniejsze - adekwatnie do okazji.

Panna młoda będzie oburzona. Tych kolorów w weselnej stylizacji unikaj

Biel to kolor zarezerwowany dla panny młodej i to nie ulega wątpliwości. Zakładając białą lub kremową sukienkę, będziemy postrzegani jako osoby, które chcą odwrócić uwagę od nowożeńców. Skoro istnieje cała paleta barw, z których możemy wybierać, tego dnia darujmy sobie kontrowersje.

Spore wątpliwości wzbudzają także czarne kreacje na wesele. Z jednej strony wydają się eleganckim i ponadczasowym wyborem. Czarna sukienka jest na tyle uniwersalna, że z pewnością założymy ją na wiele innych okazji, a nie tylko na tę konkretną uroczystość. Z drugiej perspektywy - kolor ten często jest utożsamiany z żałobą i uznaje się go za niepasujący do radosnego święta, jakim jest ślub. Co prawda do tej kwestii podchodzi się coraz mniej radykalnie, ale jeśli koniecznie chcesz założyć kreację w tym kolorze, dobrze będzie przełamać go kontrastowymi dodatkami.

Czarna garderoba na weselu nadal wzbudza kontrowersje NICKTSUGULIEV 123RF/PICSEL

Mniej osób zdaje sobie sprawę, że modową wpadką na weselu może okazać się także sukienka o intensywnej, czerwonej barwie. Kolor od razu rzuca się w oczy, przez co istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy koncentrować na sobie uwagę innych uczestników przyjęcia.

Krzykliwe wzory i dodatki odpadają w weselnej stylizacji

Podstawą stylizacji na wesele jest umiar. O ile delikatne dodatki stanowią spójne uzupełnienie eleganckiego ubioru, o tyle nadmiar może nie tylko wyglądać kuriozalnie, ale również nadmiernie zwracać uwagę. Krzykliwe, neonowe odcienie (np. jaskrawy róż i seledyn) czy mocno wzorzyste tkaniny nie nadają się na tę okazję. Unikaj cekinów, piór i innych ekstrawaganckich dodatków, które może i dobrze wyglądają na modowym wybiegu albo imprezie w klubie, ale na weselu stanowią duże faux-pas.

Nie odwracaj uwagi od pary młodej krzykliwą kreacją NICKTSUGULIEV 123RF/PICSEL

Sukienki zbyt krótkie lub obcisłe to zaprzeczenie elegancji

Spódnice i sukienki mini, które kończą się wysoko nad kolanem, nie pasują do eleganckiego charakteru wesela. Ponadto mogą sprawiać, że nie będziemy czuć się komfortowo, szczególnie podczas siedzenia lub tańca. Raczej żadna z pań nie chciałaby pokazać zbyt wiele podczas energicznych obrotów.

Z tych samych powodów kiepskim wyborem są bardzo obcisłe kreacje. Pasują do wyjścia na imprezę ze znajomymi, ale niekoniecznie do dużej uroczystości w gronie bliższej i dalszej rodziny. Unikać należy także strojów z głębokim dekoltem i przezroczystymi lub koronkowymi wstawkami w newralgicznych miejscach, zwłaszcza w okolicach biustu, brzucha i pośladków. Jest więcej niż pewne, że zostaną uznane za zbyt prowokacyjny i niedopasowany do okazji strój.

Na przyjęciu weselnym błyszczeć powinna tylko para młoda Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Czego nie wypada założyć na wesele? Nadmierny luz nie jest wskazany

Ważna okazja, jaką jest ślub i wesele, może popychać nas do przesady w wyborze dodatków czy samej kreacji. Będzie źle widziana zarówno przez parę młodą, jak i innych gości. Nie oznacza to jednocześnie, że powinniśmy całkowicie sobie odpuścić.

Szyk i elegancja to podstawy. Z tego powodu na wesele lepiej nie wybierać strojów o zbyt luźnym, sportowym kroju czy stylizacji, które wyglądają na codzienne. Dresowe sukienki czy dżinsowe spódnice mogą wyglądać niedbale i dawać parze młodej sygnał, że zignorowaliśmy wagę ich święta. Oczywiście, w sytuacjach, kiedy nowożeńcy organizują nieformalne przyjęcie i uprzedzają o braku konieczności zakładania sukienek koktajlowych lub strojów wieczorowych, można pozwolić sobie na większy luz.

Najgorętsze trendy w modzie ślubnej w 2025 roku. Viola Piekut przedstawiła suknie ze swej kolekcji halo tu polsat halo tu polsat