Nowy, modowy trend już jest hitem Instagrama. Ale rozcięcie!

Mocne rozcięcie, sięgające do uda lub wyżej i bardzo obcisły krój - nowy modowy trend szturmem zdobywa internet, a gwiazdy Instagrama prześcigają się w konkursie na to, która nosi go lepiej.

Zdjęcie Jessika Power w sukience, którą pokochały instagramerki / Instagram