Oscary 2023: Zniewalająca Kidman, klasyczna MacDowell i wyróżniona Polka

Moda

Oscary to oczywiście święto filmu, ale umówmy się - oczy wszystkich są też skierowane na czerwony dywan. Czerwony? Tym razem tylko umownie, bo organizatorzy postanowili zmienić go na taki w kolorze szampańskim. Żart tuż przed galą głosił, że ma być to dowodem, że nie organizatorzy nie boją się rozlewu krwi. Gwiazdy nie zawiodły i na szampańskim dywanie wystąpiły w iście hollywoodzkich kreacjach. Oto nasze faworytki. Wśród nich Polka!

Zdjęcie Oscary 2023: Nicole Kidman, Cara Delevine, Lady Gaga / East News