​Słynny sweterek w owieczki noszony przez księżną Dianę stał się hitem w USA

Lady Di wystąpiła w tym swetrze co najmniej dwa razy. Przed ślubem z księciem Karolem i dwa lata po ślubie. W obu przypadkach założyła go na rozgrywki polo, w których uczestniczył jej wybranek. Sweter, odtworzony według oryginalnego projektu, jest obecnie hitem w USA.

Zdjęcie Diana w słynnym sweterku w owieczki, który znów jest hitem /East News /East News

Anglicy do dziś spierają się czy słynny element garderoby księżnej to elegancki sweter czy raczej sportowy jumper (chodzi o ciepłą bluzę z dzianiny, zakładaną przez głowę). Przyjmijmy, że to jednak sweter. Specyficzny, czerwony ze wzorem owieczek - białych, choć "zabłąkała" się też jedna czarna. Diana Spencer, zakładając go, wyraźnie identyfikowała się z ową czarną owieczką.

Sweter zaprojektowały i wykonały Joanna Osborne i Sally Muir. W 1979 roku stworzyły markę Warm & Wonderful ("Ciepło i Cudownie"). Obie były wówczas dwudziestoparolatkami, a swoje rękodzieło sprzedawały początkowo na straganie w londyńskiej, artystycznej dzielnicy Covent Garden. Gdy w czerwcu 1981 roku (miesiąc przed ślubem) księżna pokazała się w swetrze po raz pierwszy, firma nie mogła nadążyć z jego produkcją. Zamówienia przychodziły z całego świata. W 1983 roku największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie, Victoria and Albert Museum, włączyło "owieczkowy"sweter do swojej do stałej kolekcji.

Klientami manufaktury Warm & Wonderful zostali m.in. David Bowie i Andy Warhol. W 1994 roku "owieczkowy" sweter przestał być produkowany. Między innymi dlatego, że wzór był już podrabiany na potęgę - na całym świecie.