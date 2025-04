Dlaczego? Obsługa lotniska układa bagaże w samolocie w określonej kolejności - torby oznaczone jako delikatne zwykle trafiają na samą górę lub są załadowywane na końcu, by uniknąć ich uszkodzenia. Po wylądowaniu te same torby często jako pierwsze opuszczają luk bagażowy i trafiają na taśmę. Oznaczenie "fragile" możemy otrzymać na lotnisku, bądź też zakupić je na poczcie lub przez internet.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli nie jesteśmy w pośpiechu, warto pojawić się przy stanowisku odprawy jako jeden z ostatnich pasażerów. Oczywiście jednocześnie musimy dobrze oszacować czas, jaki będzie nam potrzebny na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa oraz dotarcie do bramki. Jeśli jesteśmy na dużym lotnisku, a do kontroli stoi długa kolejka, faktycznie lepiej nie zwlekać z nadaniem bagażu. Jeśli jednak możemy sobie pozwolić na trochę luzu, odłożenie odprawy bagażu na później może okazać się sprytnym sposobem na uniknięcie tłoku przy taśmie bagażowej.