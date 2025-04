Horoskop dzienny na 30.04.2025 r. dla wszystkichznaków zodiakuod wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

Ktoś dziś ciebie bardzo zdenerwuje. Ale to nie będzie pierwszy raz, ale za to ty, pierwszy raz, wybuchniesz. Musiało do tego dojść. Nic z tym nie robiłeś, aż miarka się przebrała. Może w końcu od teraz będzie spokój. Sprawę postaw na swoim!

Horoskop dzienny dla Byka

Nie daj się wmanewrować we flirt. Akurat to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujesz. Chwila słabości może zaważyć na całym twoim życiu. Czy ta gra jest warta świeczki? Sam musisz dziś odpowiedzieć sobie na to pytanie. Omijaj też szerokim łukiem wszelkie plotki na swój temat.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Nie zawsze, w sprawach sercowych, wszystko układa się dokładnie tak, jak byś chciał. Chwilowe rozterki czy inne wątpliwości mogą się dziś pojawić tylko dlatego, że ktoś trzeci będzie chciał, namieszać w twojej relacji. Nie daj sobie niczego wmówić.

Horoskop dzienny dla Raka

Nie oceniaj nikogo po kilku chwilach, mimo że tak właśnie się robi. Dziś metoda ta się nie sprawdzi. Jeśli tak zrobisz, stracić możesz kandydata na ważne stanowisko w twojej firmie. Daj mu szansę, a zobaczysz, że to się tobie bardzo mocno opłaci.

Horoskop dzienny dla Lwa

Kilka stresujących chwil postawi dziś ciebie do pionu. Zrozumiesz, że w trudnych chwilach, musisz liczyć tylko na siebie. Bo tylko na sobie się jeszcze nigdy nie zawiodłeś. Dzięki sobie i swojej intuicji znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Aira 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Panny

Ktoś będzie dziś tobie bardzo wdzięczny za pomoc, jaką od ciebie otrzyma. Radość tej osoby poprawi twój nastrój. Już wiesz, że pomagać zawsze warto. Wieczorem zadzwoń do kogoś bliskiego, z kim dawno nie rozmawiałeś. To będzie bardzo miła rozmowa.

Horoskop dzienny dla Wagi

Przed tobą bardzo udany dzień. Ktoś z rodziny pomoże ci dziś uporać się z pewnym problemem. To również dobry dzień na zakupy. Pamiętaj, tylko by nie przesadzić z wydawaniem pieniędzy. Wieczorem czeka cię spotkanie z przyjaciółmi.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Będziesz dziś w dobrym nastroju, a twój optymizm udzieli się twojemu otoczeniu. Mogą z tego wyjść całkiem udane rzeczy. Otrzymasz dziś zaproszenie na firmową imprezę. Warto się na niej pojawić. Poznać możesz ludzi, którzy mogą stać się wsparciem dla twojej firmy.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Dzień będzie udany. W samej pracy wiele zadań do wykonania dziś nie będzie, ale będzie to czas na rozmowy o dalszych planach na rozwój firmy. W sprawach twojej miłości dziać się dziś będzie dobrze. Spokój, radość i harmonia w związku, będą kluczowe.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Bądź dziś dobrej myśli. Jeśli jesteś samotny, masz dziś szansę spotkać kogoś, kto złamie tę samotność. Zależy od ciebie, czy chcesz, czy nie. Ważne, byś nie robił niczego na siłę ani wbrew swojej woli. Reszta się sama ułoży.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Dziś jest dobry dzień do tego, by odwiedzić kosmetyczkę i zadbać o swoją urodę. To będzie dobre. W domu zaś, od dziś, czyń przygotowania do najlepszej imprezy pod słońcem, jaka wydarzy się u ciebie w domu w ten weekend. To będzie domówka, jakiej jeszcze nikt nie przeżył.

Horoskop dzienny dla Ryb

Nie bądź lekkomyślny w tym, co obiecujesz. Może okazać się, że nie będziesz w stanie wypełnić obietnicy. Zadziała to na twoją niekorzyść. Pilnuj dziś swoich spraw. Dla innych bądź wyrozumiały, ale pamiętaj, że nie może się to odbywać twoim kosztem.

Bez reguł. Wystawa rzeźb Abakanowicz w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu INTERIA.PL