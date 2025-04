Pragnienie to wynika z gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi. Kiedy dochodzi do nagłego spadku, organizm dopomina się o szybkie dostarczenie paliwa. Wtedy to właśnie w węglowodanach prostych upatrujemy błyskawicznego ratunku, który poprawi samopoczucie. Apetyt na słodycze może też wiązać się z zaburzeniami równowagi metabolicznej oraz niedoborem chromu, niezbędnego do prawidłowego wydzielania insuliny.