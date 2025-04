Surówkę z kapusty pekińskiej łatwo jest dopasować do swoich preferencji

Surówkę z kapusty pekińskiej łatwo jest dopasować do swoich preferencji africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Chętnie jest łączona z kukurydzą, lecz nie jest to jedyna droga, jaką możemy pójść w kuchni. Do kapusty pekińskiej pasuje większość warzyw, w tym ogórki i pomidory. Sałatkowe kompozycje można urozmaicać jabłkami czy oliwkami. Tym razem w przepisie na surówkę wykorzystamy marchew i paprykę.

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Gotową surówkę odstaw na 15 minut do lodówki . Dzięki temu smaki składników dobrze się przenikną, a kapusta pekińska będzie jeszcze bardziej chrupiąca .

W miseczce przygotuj dressing do surówki . Wymieszaj jogurt, musztardę i sok z cytryny lub ocet jabłkowy.

Umyj wszystkie warzywa. Kapustę pekińską osusz i pokrój w cienkie paski o szerokości ok. 0,5 cm.

Łatwo dostępne warzywo to cenne uzupełnienie jadłospisu. Pierwszy atut to fakt, że kapusta pekińska jest niskokaloryczna. W 100 g zawiera zaledwie 12-16 kcal, co czyni ją idealnym wyborem dla osób dbających o linię.