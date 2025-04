Szukając alternatywy, warto zwrócić się w kierunku Paros - trzeciej co do wielkości wyspy archipelagu Cyklady, otoczonej Morzem Egejskim . Choć od kilku lat staje się coraz bardziej popularna wśród podróżników, ciesząc się opinią jednego z najpiękniejszych zakątków całej Grecji , nadal jest tam spokojniej. Zarazem nie brakuje niezbędnej infrastruktury turystycznej, dzięki której zorganizować można niezapomniane wakacje.

Chcąc oddać się długim spacerom lub wycieczkom rowerowym po szlakach porośniętych sosnami, udaj się do Lefkes, dawnej stolicy wyspy. Samo miasteczko czaruje zabudowaniami, które pamiętają X wiek. Poszukiwacze spokojnej atmosfery i dawnych tradycji powinni ustawić w nawigacji także Aliki, Prodromos oraz Marpissę . Oto nadmorskie miejscowości, które pozwolą zwolnić i nabrać dystansu do pospiesznego zwiedzania.

Grecka wyspa powita nas typowo śródziemnomorskim klimatem. Lata są słoneczne i gorące, a zimy łagodne. Wysoki sezon turystyczny zaczyna się w połowie czerwca i trwa do połowy września . Zdecydowanie najgorętszym miesiącem jest sierpień, kiedy temperatura w ciągu dnia osiąga 30ºC, w nocy spada do 24ºC . Latem czeka cię 12 słonecznych godzin, a ryzyko wystąpienia opadów deszczu spada właściwie do zera.

Miesiące wakacyjne to okres, kiedy przybywa tutaj najwięcej turystów - to zapewne nie jest żadnym zaskoczeniem. Paros okazuje się świetnym kierunkiem zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i młodych ludzi świętujących wakacyjny luz w barach i tawernach. Nie przepadasz za podróżowaniem w tym okresie? Już maj zachęca do wizyty temperaturą utrzymującą się na poziomie 24ºC w dzień. Dogodne warunki do plażowania utrzymują się do października.