Spodnie na chłodne dni kobiet w średnim wieku. Te fasony dodają wdzięku i optycznie wyszczuplają

Spodnie dla kobiet w średnim wieku

Wybór odpowiednich spodni dla kobiety po 50. nie jest tak proste, jak mogłoby się to wydawać. Wiele pań z uwagi na specyficzną budowę sylwetki czy też jej mankamenty ma problem z doborem takich, w których będą czuć się i wyglądać dobrze. W tegorocznym sezonie jesienno-zimowy projektanci zachęcają, aby zwrócić uwagę na wpisujące się w aktualne trendy fasony spodni, które ich zdaniem świetnie sprawdzą się u kobiet po 50. Wspaniale wysmuklają sylwetkę, optycznie wydłużają nogi i kamuflują wszystko to, co chcemy ukryć. Ponadto sprawią, że każda stylizacji będzie prezentować się fenomenalnie. Jakie więc spodnie na chłodne dni powinny wybrać kobiety w średnim wieku?

Zdjęcie Szerokie spodnie ze zdobieniami to coś, co zdecydowanie przypadnie do gustu kobietom chcącym modnie się ubierać / East News

Cygaretki

Cygaretki to fason spodni, który nigdy nie wychodzi z mody. U pań w średnim wieku sprawdzają się doskonale, bo działają na korzyść sylwetki. Dla tych kobiet, które cenią sobie wygodę polecamy wybrać spodnie z gumką w pasie, dzięki czemu doskonale dopasują się do sylwetki i nie będą nigdzie uwierać. W chłodne, mroźne dni warto wybrać te wykonane z grubej dzianiny, najlepiej w kolorze szarym, czarnym, granatowym lub ciemnozielonym. Najlepiej współgrać będą z botkami na obcach czy płaskimi sztybletami. Sprawdzą się na większość okazji.

Zdjęcie Cygaretki doskonale prezentują się na kobietach w średnim wieku. Optycznie wydłużają i wyszczuplają sylwetkę / East News

Dzwony

Wiele kobiet w średnim wieku rezygnuje z ultramodnych już od kilku sezonów dzwonów, z obawy o to, że będą wyglądać niekorzystnie i zbyt młodzieżowo. Nic bardziej mylnego. Projektanci przekonują, że dzwony to doskonały, wizualnie odmładzający fason spodni dla pań po 50. Te ładnie skrojone, z wysokim stanem, odpowiednio dobrane do sylwetki podkręcą każdą, nawet najprostszą stylizację i dodadzą wdzięku - szczególnie, gdy połączysz je z butami na wyższej podeszwie lub obcasach. Na jesień oraz zimę możesz wybrać dzwony z ciemnego jeansu, sztruksu czy innego grubszego materiału.

Zdjęcie Po dzwony sięga coraz więcej celebrytek po 50. Na sylwetce prezentują się fenomenalnie / East News

Jeansy z prostą nogawką

Każda kobieta bez względu na wiek czy noszony rozmiar powinna mieć w swojej szafie chociaż jedną parę porządnych, idealnie dobranych do sylwetki i wzrostu jeansów. Jaki fason będzie najbardziej odpowiedni dla większość pań po 50.? Będą do jeansy o prostej nogawce, mom-jeans lub szwedy w kolorze niebieskim czy kremowym. Możesz nosić je na wiele sposobów - do butów sportowych, płaskich botków, butów na obcasach czy szpilek. W połączeniu z koszulą i marynarką stworzą doskonałą stylizację do pracy w biurze bądź np. na wyjście do restauracji.

Zdjęcie Dorota Wellman często zakłada jeansy z prostą nogawką. Ten model spodni jest idealny dla kobiet w średnim wieku / East News