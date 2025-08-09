Bella Hadid słynie z oryginalnego stylu. W jej wykonaniu ubrania i dodatki na pozór do siebie nie pasujące, razem tworzą niebanalne modowe rozwiązanie. Modelka uwielbia modowe eksperymenty, przez co obok jej stylizacji raczej trudno przejść obojętnie. Najczęściej wybiera połączenie ubrań sportowych i vintage, jest też wielką fanką mody lat 90.

Sukienka Belli Hadid od razu przyciąga wzrok. Ale to buty kradną całe show

W jej modowym repertuarze nie brakuje stylizacji bardziej stonowanych i z nutą romantyzmu. Ostatnio modelka udowodniła, że nawet subtelny styl boho może zyskać nieco mocniejszy akcent. Niedawno Hadid wzięła udział w przyjęciu zorganizowanym przez swoją przyjaciółkę.

Bella Hadid to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie canva66352 East News

Bella zaprezentowała się w białej, bieliźnianej, długiej sukience. Uwagę w kreacji zwracały efektowne wiązania na ramiączkach i koronkowe zdobienia przy dekolcie i na wysokości talii. Chociaż stylizacja od razu przywodzi na myśl boho, to Hadid postanowiła nieco przełamać tę subtelność.

Modelka zestawiła zwiewną kreację z modnymi butami. Styl kowbojski nadal króluje wśród najgorętszych trendów, dlatego Hadid postanowiła uwzględnić go w swojej letniej stylizacji. Założyła brązowe kowbojki na obcasie we wzory przywodzące na myśl wspomnianą estetykę. Cały look uzupełniła brązową torbą z charakterystycznymi zdobieniami.

Jak nosić kowbojki? Najmodniejsze stylizacje 2025

Jakiś czas temu styl kowbojski podbił nie tylko modowy świat. Szturmem przebił się również do świata muzyki - Beyonce w 2024 roku wydała album "Cowboy Carter", który swoją estetyką nawiązywał do contry, a oprawa albumu do wspomnianego stylu. Od tej pory kowbojki, frędzle, hafty, krata i skórzane akcenty królują wśród najgorętszych trendów.

W modowej grze pozostały oczywiście kowbojki. Pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu kojarzyły się głównie z rodeo. Jak je nosić? Modne buty możesz nosić z eleganckimi płaszczami, białą koszulę, spodniami w kant, jak i w bardziej westernowym stylu. Karmelowy total look? A może ubrania w odcieniach Mocha Mousse? Wszystkie chwyty dozwolone.

Moda na kowbojki nadal nie przemija 123RF/PICSEL

W tym sezonie prym wiodą kowbojki z metalicznym połyskiem, haftami i fakturą skóry. Influencerki noszą je z sukienkami midi, overzie'owymi płaszczami i skórzanymi marynarkami. Kowbojki mają być w nich mocnym akcentem, dodającym stylizacjom pazura. Świetnie prezentują się w stylizacjach, w których główne role odgrywają też bardziej stonowane kolory takie jak beż, karmel, wspomniany odcień Mocha Mousse.

