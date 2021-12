Jaką sukienkę wybrać na sylwestra, aby modnie pożegnać 2021 rok, mając więcej niż 50 lat? Na naszą stylizację wpływ powinien mieć zarówno charakter sylwestrowej imprezy, na którą się wybieramy, jak i również największe trendy danego sezonu i to, jak czujemy się w danym stroju. Są jednak ponadczasowe kolory, motywy i fasony kreacji, które sprawdzają się co roku i będą modne również zimą 2021/2022.

Najmodniejsze sukienki na sylwestra 2021. TOP 9 dla pań 50 plus

Naszym zestawieniem top 9 najmodniejszych sylwestrowych sukienek dla pań 50+ udowadniamy, że kobieta w każdym wieku może błyszczeć w sylwestra jak milion dolarów i zachwycić wszystkich wyczuciem stylu.

Oto top 9 najmodniejszych kreacji dla kobiet po pięćdziesiątce!

Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Cekinowa sukienka

Nie bez powodu wraz z rozpoczęciem sylwestrowo-karnawałowego sezonu w sklepach zaczynają pojawiać się cekinowe sukienki w różnych wersjach kolorystycznych. Są wśród nich zarówno tanie, jak i nieco droższe modele.



W błyszczącej kreacji każda kobieta - niezależnie od wieku - będzie wyglądała dobrze. Oczywiście, pod warunkiem, że dobierze fason do typu sylwetki i nie przesadzi z ilością dodatków.



Połyskująca cekinowa sukienka, która niektórym na myśl może przywodzić styl disco lub modę przełomu lat 70. i 80. nie potrzebuje już dodatkowej oprawy w postaci wielu dodatków, ponieważ sama w sobie wystarczająco przyciąga wzrok. Pamiętaj, że jeżeli nie przepadasz za sukienkami, możesz postawić na cekinowy kombinezon lub marynarkę.



W końcu będąc po pięćdziesiątce nie musisz rezygnować z błysku!



Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Mała czarna sukienka

W tym przypadku nie będziemy zbyt oryginalni. Mała czarna sukienka rok w rok jest jedną z najchętniej wybieranych ponadczasowych kreacji na sylwestra. Również w 2021 roku śmiało można wybrać ją na zabawę sylwestrową, zarówno w większym, jak i w mniejszym gronie.



Zdjęcie Victoria Beckham w pięknej czarnej sukience / Craig Barritt / Stringer / Getty Images

Łącząc prostą małą czarną sukienkę z wyrazistymi dodatkami, na przykład połyskującą kopertówką, modną biżuterią i szpilkami na pewno nie przejdziesz przez parkiet niezauważona.

Mała czarna sukienka będzie pasować zwłaszcza tym paniom 50+, które mają zgrabne nogi, a przy okazji nie musi kosztować dużo. Nawet tania sukienka sylwestrowa będzie dobrze wyglądać przy odpowiedniej oprawie.





Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Sukienka maxi

Jeśli nie jesteś fanką krótkich kreacji, wybierz model z seksownym rozcięciem na nogę lub sylwestrową kreację w wersji maxi. Długa czarna sukienka w stylu glamour zrobi z ciebie dojrzałą, elegancką piękność.



Kobieta po pięćdziesiątce w takiej stylizacji to klasa sama w sobie!



Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Złota i srebrna sukienka



Złota lub srebrna sukienka sylwestrowa będzie świetną alternatywą dla klasycznej bieli i czerni. Jest nieco bardziej widowiskowa od małej czarnej, więc panie po pięćdziesiątce, które chcą zadać szyku, nie będą zawiedzione, wybierając taką kreację.



Aby dobrze wyglądać w srebrnej lub złotej sukience podczas sylwestra 2021, trzeba się jednak stosować do pewnej zasady. Przy chłodnym typie urody wybierzmy srebrzystą kreację, a przy ciepłym - złotą. W ten sposób dodamy sobie urody. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny od zamierzonego.





Modna sukienka na sylwestra dla kobiet 50 plus: Seksowna czerwona sukienka

Wydaje ci się, że mając ponad 50 lat, nie wypada już ci nosić wyrazistej czerwonej sukienki? Nic bardziej mylnego!

Czerwień w sylwestrowych kreacjach to jeden z największych ponadczasowych trendów. Poza tym kobieta w czerwonej sukience wygląda seksownie i zmysłowo niezależnie od wieku. Świetnym przykładem jest piękna suknia, w której Dorota Gardias w tym roku zrobiła sporą furorę budząc ogromne zainteresowanie mediów.



Jeśli jednak uważasz, że to dla ciebie zbyt wiele, zamiast wyrazistej krwistej czerwieni, wybierz modny burgund. Sylwestrowa kreacja w tym kolorze również zrobi wrażenie!





Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Kopertowa sukienka

Tym razem nie o kolorze, a o fasonie, który ukryje drobne mankamenty. Jeśli masz piękny biust, ale wydaje ci się, że po pięćdziesiątce nie jesteś już tak zgrabna jak dawniej, najlepiej postaw na kopertową sukienkę sylwestrową.



Kreacje z dekoltem przypominającym literkę "V" pasują do większości sylwetek. Optycznie wysmuklają, wydłużają szyję i sprawiają, że całe ciało wydaje się bardziej proporcjonalne.



Panie 50 + śmiało mogą je przymierzyć, poszukując stroju na zabawę sylwestrową!





Modna sukienka na sylwestra dla kobiet 50 plus: Welurowa sukienka

Welurowe sukienki sylwestrowe po latach znów wracają do łask. Coraz częściej pokazują się w nich gwiazdy, a to najlepszy dowód na to, że są szalenie modne.



Welur nadaje kreacji wytwornego charakteru, więc sprawdzi się zwłaszcza na eleganckie przyjęcia, ale można ubrać się tak również na bardziej kameralne imprezy karnawałowe. Panie 50+, w sukience uszytej z weluru na pewno będą wyglądały bardzo elegancko.



Nie lubisz weluru? W takim razie przymierz sylwestrowe stylizacje z elementami skóry, które również świetnie sprawdzają się na takie okazje i dodadzą twojemu lookowi drapieżności.



Modna sukienka na sylwestra dla pięćdziesięciolatki: Koronkowa sukienka

A co dla kobiety po pięćdziesiątce na sylwestra, jeśli nie welur i skóra? W naszym top 9 ponadczasowych trendów sylwestrowych nie mogło zabraknąć koronki.



Ten subtelny, kobiecy materiał od pokoleń podbija serca pań na całym świecie i wygląda świetnie. Zimą 2021/2022 nic się w tej kwestii nie zmienia. Śmiało można więc wykorzystać ten trend, wybierając sukienkę na sylwestra.





Modna sukienka na sylwestra dla kobiet 50 plus: Sukienka w kolorze Veri Peri

Veri Peri został okrzyknięty najmodniejszym kolorem 2022. To kolor roku 2022 według Instytutu Pantone, więc każda kobieta, która zdecyduje się na sukienkę sylwestrową w tym odcieniu, z pewnością będzie w centrum uwagi.



Intensywny ametystowy fiolet będzie pasował do większości typów urody, przyciąga wzrok i pobudza wyobraźnię. W zestawieniu z odpowiednią fryzurą i makijażem optycznie odmłodzi i podkreśli naturalne piękno.



Niezależnie od tego, czy masz ciemne, czy jasne włosy, na zakupach koniecznie przymierz kreację w odcieniu Veri Peri, bo może to właśnie ten kolor będzie najlepszym wyborem na sylwestra 2021.



Modna sukienka na sylwestra dla kobiet plus size

Jeśli nosimy nieco większy rozmiar ubrań, wcale nie musimy rezygnować z ulubionych trendów. Podkreślmy swoje atuty, czyli zgrabne nogi, ponętny biust lub piękną talię i postarajmy się ukryć drobne mankamenty sylwetki.

Kopertowe sukienki, marszczone materiały, asymetria, luźniejsze kroje to elementy stroju, o których warto pomyśleć, aby zrównoważyć proporcje sylwetki. Pełniejsze ramiona ukryjemy, wybierając sukienkę z dłuższym rękawem lub narzucając na sylwestrową kreację modną apaszkę albo marynarkę.

Kobiety 50+, które są plus size, nie powinny wstydzić się swojego rozmiaru, ponieważ pełniejsza figura może prezentować się bardzo ponętnie.

Jeśli włożysz buty na obcasie i zadbasz o odpowiednią bieliznę modelującą, na pewno optycznie odejmiesz sobie kilogramy strojem i będziesz świetnie wyglądać podczas sylwestra.

Modne dodatki do sukienki sylwestrowej na 2021 rok

Oprócz modnej sukienki na sylwestra, kobieta 50+ potrzebuje również odpowiednich dodatków, które dopełnią stylizacji. Odpowiednia torebka to połowa sukcesu.

Na sylwestra warto wybrać elegancki model torebki, na przykład kopertówkę lub torebkę typu kuferek, które będą pasować do wytwornych kreacji.

Panie po pięćdziesiątce o nieco większych gabarytach, mogą wybrać nieco większy model, aby zachować proporcje sylwetki, które mogłyby zostać zachwiane, gdyby dobrały dla siebie zbyt małą torebkę.

Kolejny ważny dodatek to pasek, który warto zestawić z sukienką, aby podkreślić wcięcie w talii. To, czy lepszym rozwiązaniem będzie szeroki czy cienki model, zależy od tego, na jaką sylwestrową stylizację się zdecydujemy.

Nie należy zapominać również o delikatnej biżuterii. W przypadku mniej krzykliwych, prostych sukienek można pokusić się o nieco mocniejsze akcenty w postaci szerokich bransoletek lub długich kolczyków.

Zdjęcie Rajstopy z delikatnym wzorem są teraz hitem sezonu / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz wyglądać oryginalnie, postaw na stylowy kapelusz lub opaskę lub wybierz rajstopy z delikatnym wzorkiem. Są teraz szalenie modne i wyprzedają się w błyskawicznym tempie.

Jakie buty dobrać sukienki sylwestrowej?

Zdjęcie Lakierowane buty ze szpiczastym wykończeniem będą sylwestrowym hitem / Getty Images

W zależności od kroju sukienki na sylwestra możesz wybrać klasyczne szpilki, buty na słupku, platformie lub sandałki. Zwłaszcza lakierowane buty ze szpiczastym wykończeniem będą świetnym sposobem na optyczne wyszczuplenie łydki. Do krótszych sukienek śmiało możesz dobrać również kozaczki za kolano typu muszkieterki na szpilce lub słupku , które również wysmuklą optycznie łydkę.

