Kiedy za sprawą "Białego Lotosu" wśród stylizacyjnych trendów rozsiadł się na dobre styl "quiet luxury" (by potem ustąpić nieco miejsca inspiracją "Bridgertonami" i modą na suknie empire, a także pozwolić nam na powrót zachwycić się boho - wszystko przez "Daisy Jones & The Six), niewielu wierzyło, że do głosu kiedykolwiek dojdzie jeszcze "gothic aesthetic".

Owszem, zachwycałyśmy się nim, kiedy triumfy święciło "Wednesday", ale wraz z upływem czasu moda na gotycką czerń odeszła nieco w zapomnienie. Wszystko do momentu - oto bowiem wraca i głośno oznajmia: "czas na eksperymenty".

"Gothic aesthetic" wraca do łask. Jak stylizować czerń w wersji gotyckiej?

Monochromatyczna czerń, lansowana przed kilkoma sezonami na wybiegach największych projektantów, zdawała się mieć swoje "pięć minut" tylko przez chwilę - bo chociaż uwielbiamy ją na co dzień, traktując jaką jedną z najbardziej uniwersalnych baz do każdego rodzaju stylizacji, kiedy mowa o tej w wersji "gothic", bronimy się w obawie przed jej zbyt mrocznym obliczem. Zupełnie niepotrzebnie.

Jak nosić gotycką czerń? Jenna Ortega inspiruje

Mroczna estetyka znów wraca bowiem do łask - wszystko przez nowy film Toma Burtona "Beetlejuice Beetlejuice" ("Sok z żuka 2"), okrzyknięty jednym z największych, wrześniowych hitów.

Kiedy więc w kinowych kuluarach aż roi się od gotyckiej czerni, trendsetterki zgodnie oznajmiają: monochromatyczne looki warto zaprosić również do swojej szafy. Plusy? Jesienią sprzyjać im będzie pogoda - kiedy bowiem zrobi się pochmurnie i deszczowo, wszystkie będziemy szukać sposobów, by wyglądać kobieco, ale zachować przy tym komfort i wygodę. Co więcej, mamy w tym temacie prawdziwą inspirację.

Gothcore, nawiązując przede wszystkim do epoki wiktoriańskiej, obok mody jest też sposobem wyrażania siebie. Wyjątkowo oryginalny styl pozwala bowiem zachować odrobinę tajemniczości, łącząc mroczną estetykę z osobistym wyrazem. Kluczowym elementem jest dominacja czerni, która nadaje stylizacjom głebi. Kiedy połączy się dodatkowo z czerwienią, purpurą lub granatem, otrzymamy look idealny.

„Gothic aesthetic" wraca do łask. Jak stylizować czerń w wersji gotyckiej?

Jenna Ortega jest w tym temacie prawdziwą ekspertką. Aktorka zachęca - by stworzyć idealny look w stylu "gothic aesthetic" nie obawiaj się mieszać różnych struktur, faktur i tekstur. Łącz ze sobą skórę, koronkę, welur i tiul, czerpiąc jednocześnie z czasów średniowiecza - a więc sięgając po gorsety, falbany czy rękawy dzwony. Nie bój się też dodatków. Idealnie sprawdzi się ciężka, metalowa biżuterii z łańcuchami czy nietypowymi ozdobami.

Nadrzędna zasada głosi jednak - wprowadź mroczną czerń do swojej szafy i nie obawiaj się eksperymentów, ale jednocześnie nie zmuszaj się do zbyt dużych szaleństw. Wystarczy jeden, nawet zupełnie niepozorny dodatek, by całość nabrała zupełnie innego charakteru.

