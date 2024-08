Święciły triumfy przed laty, wracają na modowy szczyt także teraz. Bo gdy pierwsze liście spadną z drzew, a pogoda nie będzie zachęcać do stylizacyjnych szaleństw, to one staną się tym elementem garderoby, który nie tylko ochroni przed chłodem, ale dodatkowo doda odpowiedniej dawki elegancji. Z powodzeniem zastępując klasyczne wełniane spódnice, dodadzą zadziornego charakteru. I klasy.