Strap ballet pumps to najwygodniejsze buty sezonu. Nosi je nawet Gigi Hadid

Chociaż wyglądem do złudzenia przypominają balerinki, eksperci zgodnie okrzyknęli je prawdziwym odkryciem tego sezonu. Są bowiem nie tylko znacznie wygodniejsze, mocniej trzymając się stopy, ale też odpowiednio wystylizowane. Stają się przez to jesiennym must-have każdej szafy. Nosi je już Gigi Hadid i Hailey Bieber. Strap ballet pumps to idealne buty na chłodniejsze dni.