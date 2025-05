Najbardziej klasyczny sposób na zastosowanie zasady trójpodziału to zaznaczenie talii, tak aby góra stanowiła 1/3 sylwetki, a dół - 2/3. Jak to osiągnąć?

Odwrócona zasada trójpodziału to idealna metoda na stylizacje z długością midi i oversize. W tym przypadku 2/3 sylwetki powinny zajmować nogi i dolna część ciała, a góra - tylko 1/3. Jak to wygląda w praktyce?

Sekret tkwi w równowadze - każdy element stylizacji powinien zajmować podobną przestrzeń, co tworzy spójny i przemyślany look.

Zasada "rule of thirds" to nie matematyczna reguła, której trzeba kurczowo się trzymać - to raczej drogowskaz w budowaniu stylizacji. Po opanowaniu podstaw warto bawić się długościami, fasonami i fakturami. Wysoki stan połączyć z długością midi? Czemu nie! Długi płaszcz i rybaczki? Jak najbardziej! Moda to zabawa - a "rule of thirds" to tylko narzędzie, które ułatwia stworzenie harmonijnego i stylowego efektu.