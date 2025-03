To był dopiero początek jej aktorskiej kariery. Już w 2005 roku zagrała główną rolę w kolejnym hicie. Postać prawniczki Magdy Miłowicz w serialu "Magda M." przyniosła jej ogromną popularność i status ikony stylu.

Serial "Kasia i Tomek" otworzył Joannie Brodzik drzwi do dalszej kariery

Serial "Kasia i Tomek" otworzył Joannie Brodzik drzwi do dalszej kariery Prończyk AKPA

Choć rzadziej pojawia się na ekranie, nie oznacza to rezygnacji z aktorstwa, a raczej świadomy wybór projektów zgodnych z jej aktualnymi zainteresowaniami. To także sprawiło, że rzadziej pojawia się na imprezach branżowych i czerwonych dywanach.

Każda ze zmian odbijała się szerokim echem wśród jej fanek, które pragnęły za każdym razem odwzorować nową fryzurę na swoich głowach. Ostatnio zrezygnowała z blondu na rzecz ciemniejszego koloru włosów, co zbiegło się z jej wewnętrzną przemianą i akceptacją siebie.

Całość - nowoczesna, biznesowa stylizacja, odmienione włosy i promienna twarz - sprawiła, że gwiazda była wprost nie do poznania. Z pewnością od czasów grania w serialu "Kasia i Tomek" Joanna Brodzik bardzo się zmieniła, ale wraz z mijającymi latami, są to zmiany zdecydowanie na plus.