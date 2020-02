​W modzie rządzić będą lateks, skóra i prześwity

Podczas trwającego właśnie Paryskiego Tygodnia Mody swoje najnowsze kolekcje zaprezentowały topowe marki odzieży luksusowej. Wybiegi zdominowała sztuczna skóra, seksowny lateks i przezroczystości rodem z buduaru.

U Saint Laurent podziwiać mogliśmy m.in. Kaię Gerber w odważnej stylizacji przywodzącej na myśl kostium współczesnej Catwoman.

Paryski Tydzień Mody to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. W ramach tegorocznej edycji, swoje jesiennozimowe kolekcje zdążyli już zaprezentować topowi designerzy - od Marii Grazii Chiuri z Diora, aż po Anthony'ego Vaccarello z Saint Laurent. Ten ostatni podczas swojego pokazu przeniósł widzów do świata współczesnych fantazji na temat burżuazyjnej elegancji z lat 90., łącząc ją z odniesieniami do wizerunku kultowej superbohaterki Catwoman, czyli Kobiety-Kota.

Na wybiegu dominował jeden materiał - idealnie przylegający do skóry, połyskujący czarny lateks, który był motywem przewodnim całej kolekcji. W zaprezentowanych stylizacjach pojawiły się lateksowe spodnie, spódnice, długie kozaki na szpilce i sukienki z golfem. Nie zabrakło też odniesień do minionej epoki w postaci szerokich marynarek w kratę, cekinowych sukienek z bufiastymi rękawami i masywnej biżuterii.

Wśród spacerujących po wybiegu modelek znalazła się Kaia Gerber, którą podziwiać mogliśmy w odważnym i nieco ekscentrycznym stroju. Składał się on z długich, przywodzących na myśl kostiumy Kobiety-Kota kozaków, lateksowej spódnicy z wysokim stanem i musztardowej wełnianej marynarki. Zamiast bluzki Gerber miała na sobie jedynie stanik. Całość dopełnił łańcuchowy naszyjnik i nonszalancko przewiązana na szyi kolorowa chusta.