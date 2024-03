Moda lat 80. poszła dalej, stawiając na asymetryczne kształty, eklektyzm i jeszcze więcej koloru. Popularne stały się gustowne garsonki, damskie garnitury, marynarki z szerokimi ramionami, a dżins umocnił się na pozycji lidera. W latach 80. stało się jasne, że pewna epoka dobiegła końca i jesteśmy gotowi na rewolucję lat 90. Przygotowania do tego "skoku na głęboką wodę" zaczęły się jednak dużo wcześniej!

Jeśli moda w PRL-u, to oczywiście również ta dyktowana przez Modę Polską , przedsiębiorstwo powstałe w 1958 roku.

- Jej założycielka i pierwsza dyrektorka artystyczna, projektantka Jadwiga Grabowska, udowodniła, że polska kobieta może być elegancka i chętnie zapomni o żółtej, irchowej ściereczce noszonej zamiast szalika. Ubrania projektowane przez nią i sprzedawane w sklepach Mody Polskiej nawiązywały do światowych trendów, jednocześnie przystosowując się np. do stylu Polek i możliwości przemysłu nad Wisłą - pisze Wojciech Przylipiak w książce "Zakupy w PRL".

Moda z czasów PRL wraca do łask!

Moda z czasów PRL wraca do łask! 123RF/PICSEL

- To ona wymyśliła, jak z dostępnych na polskim rynku białych tenisówek zrobić modne, czarne baleriny, tzw. trumniaki: wystarczyło wyciąć część ze sznurówkami, obszyć czarną tasiemką i pociągnąć czarną pastą do butów - a potem tylko nie chodzić w nich w deszczowe dni, bo wtedy barwiły stopy. Polki w końcu znalazły kogoś, kto nie tylko zna i rozumie ich ubraniowe pragnienia, lecz także wie, jak je spełnić - pisze Przylipiak w "Zakupach w PRL".

To Hoff wylansowała sztruksowe płaszczyki, letnie sukienki w łączkę i koszulki z nadrukiem "Hoffland". Spełniła swoje największe marzenie - ubierała polską ulicę aż do 2007 roku.

Moda w PRL-u paradoksalnie nie była więc szara i smutna. Długie kolejki i braki w sklepach nie ułatwiały wprawdzie sytuacji, ale pomysłowe, polskie kobiety, wspierane przez nowe, modowe przedsiębiorstwa starały się gonić zachód i nadążać za trendami. Nie dziwi więc fakt, że te najpopularniejsze znów wracają do łask i będą hitem choćby tej wiosny. Czego już dziś warto poszukać w szafach naszych mam?

Jednym z symboli epoki PRL-u były także bluzki z haftami oraz motywami ludowymi. Co ciekawe, można je było dostać w Cepelii.

W tym sezonie bluzki z haftami znów wracają do łask, a zestawione np. z dżinsowymi dzwonami (tak nosi je często wokalistka Patrycja Markowska ) automatycznie przeniosą nas w szalone lata 70.

Marynarki "oversize", które święcą triumfy już od kilku sezonów nie są wcale wynalazkiem współczesnych projektantów. Nosiły je już przecież nasze mamy, które wzorowały się na bohaterkach serialu "Dynastia" i przemycały tę odrobinę luksusu do polskich domów. Styliści przekonują, że za triumfalnym powrotem tego trendu stoi potrzeba manifestowania przez kobiety swojego profesjonalizmu oraz pewności siebie. Nieustraszona bizneswoman chce budzić respekt, ale nie chce być nudna. Szerokie, wyraziste ramiona dodają jej więc zarówno siły jak i pazura, nie odejmując przy tym kobiecości.

Marynarki z szerokimi ramionami to zdecydowanie jeden z najmocniejszych trendów tej wiosny. Choć nie brakuje ich w popularnych dziś "sieciówkach", to warto zajrzeć też do szaf naszych mam - możliwe, że zachowały jeszcze jakieś perełki z okresu PRL-u.