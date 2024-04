Wiosenny hit dla dojrzałych kobiet. Odmładza i dodaje optymizmu. Torbicka już go ma

Wiosna, napawając optymizmem i chęcią do działania, zachęca do modowych eksperymentów. Kiedy pogoda za oknem sprzyja, wystarczy zajrzeć nieco głębiej do swojej szafy. A potem wyciągnąć z niej, wzorem Grażyny Torbickiej, prawdziwą perełkę. Jak powinna ubierać się kobieta 60 plus? Dziennikarka inspiruje, lansując gorący trend. Dojrzałe panie go pokochają.