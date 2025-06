Gavurdagi to bardzo popularna w Turcji sałatka , której bazę smakową stanowią m.in. pomidory, ogórek, cebula czy papryka . Na doskonałe doznania kulinarne wpływ mają również: orzechy włoskie czy syrop z granatów.

Rzecz jasna nie ma jedynego, słusznego przepisu na sałatkę gavurdagi , ponieważ nawet w Turcji poddawana jest ona różnym modyfikacjom i jej skład może się różnić. Pewne jest jedno - korzystając z tego przepisu, najbardziej zbliżymy się do oryginału i zyskamy pewność idealnego smaku sałatki .

Do przygotowania tureckiej sałatki gavurdagi (cztery porcje) potrzebujesz:

Pierwszy etap polega na sparzeniu pomidorów i zdjęciu z nich skórki. Następnie pomidory kroimy w małą kostkę. Nasze pomidory przekładamy do miski. To samo robimy z papryką, ogórkiem i cebulą, które przekładamy do pomidorów.