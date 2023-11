Wygodna sukienka, którą będziesz z przyjemnością nosić aż do wiosny

Pierwsze chłody skutecznie wyleczyły mnie z noszenia do pracy lekkich koszul, w których biegałam całe lato - płaszcz już nie wystarcza, trzeba to w końcu zaakceptować. Co więc wybrać, żeby było szybko, stylowo i żeby dawało to mnóstwo możliwości stylizacji? Ja stawiam na dzianinowe sukienki.

Zdjęcie Dzianina idealna na jesień i zimę / 123RF/PICSEL