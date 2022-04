Późną wiosną i latem, gdy temperatura rośnie, w naszych domach i ogrodach pojawia się coraz więcej owadów. Komary i muchy potrafią skutecznie uprzykrzyć relaks w plenerze, jak i w domu. Jak sobie z nimi radzić? Aby pozbyć się owadów, zazwyczaj szukamy preparatów odstraszających. Jednak jak się okazuje, uporać się z nimi pomogą niektóre rośliny, dlatego już dziś warto je zasadzić w swoim ogrodzie.

Co odstrasza mięta?

Jakich roślin nie lubią meszki? Z pewnością należy do nich mięta. Aromatyczna mięta pieprzowa w swoich liściach zawiera olejki eteryczne, które odstraszają meszki czy komary. Rozrasta się szybko i dość bujnie, dlatego warto zapewnić jej przestrzeń do rozrostu. Najlepiej sprawdzi się słoneczne stanowisko i piaszczysto-próchniczna gleba.

Jakie robaki odstrasza lawenda?

Jej zapach to prawdziwa uczta dla zmysłów. Lawenda może nie tylko służyć za dekorację balkonu czy parapetu, ale również skutecznie odstraszyć komary i mole. A to wszystko dzięki charakterystycznym olejkom zapachowym. Jest jednak jeden haczyk, ponieważ jej słodka woń może zwabić inne owady. Jakie owady przyciąga lawenda? Działa jak magnes na pszczoły, osy, trzmiele i motyle.

Jak działa kocimiętka?

Kocimiętka również może okazać się pomocna w odstraszaniu owadów. Jej zapach odstraszy meszki i komary. Jej zapach uwielbiają natomiast koty, które nie stronią od tarzania się w jej kępach i podgryzania jej młodych pędów.

Na komary pelargonia?

Pelargonia to jedna z roślin, za którą owady nie przepadają. Intensywny zapach jej kwiatów jest w stanie odstraszyć meszki, muchy i komary. Dlatego jeśli zdarza nam się często przebywać na balkonie, warto pomyśleć o kilku doniczkach z tymi pięknymi kwiatami.

Pachnąca pelargonia będzie nie tylko piękną wizytówką balkonu, ale i skutecznie odstraszy owady.

Boisz się kleszczy w ogrodzie? Ta roślina ci pomoże

Czy trawa cytrynowa odstrasza komary?

Trawa cytrynowa również pomoże w walce z insektami. W jej liściach i pędach znajduje się wiele olejków, które działają drażniąco na komary, meszki i muchy.

Bazylia odstrasza zapachem?

Bazylia to zioło dobre na wszystko. Jak się okazuje, również i na insekty. Jej aromatyczny zapach skutecznie pomoże w walce z komarami i muchami. Na balkonie warto ustawić doniczki z bazylią, która nie tylko odstraszy owady, ale będzie też idealnym dodatkiem do letnich potraw.

Rozmaryn na natrętne owady

Kolejną rośliną, która będzie pomocna w walce z owadami i spełniała kulinarne funkcje, jest rozmaryn. Rozmaryn skutecznie odstrasza komary.

Na owady: koper włoski

W walce z insektami przydatny będzie również koper włoski. To właśnie z tego względu warto zasadzić go w swoim ogrodzie - w końcu grządka pełna aromatycznych ziół to skuteczny sposób na walkę z tymi nieproszonymi gośćmi.

Aksamitka. Sposób na mszyce i nie tylko

Aksamitka to kolejna roślina, która pomoże odstraszyć owady. Roślina swoim zapachem odstrasza szkodniki takie jak komary czy mszyce.

Mirt odstraszy owady

Mirt również pomoże pozbyć się z naszego balkonu czy ogrodu różnych insektów. Mirt świetnie poradzi sobie z odstraszaniem komarów i much, ponieważ wydziela olejek balsamiczny o pięknym zapachu.

