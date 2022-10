Górna granica wieku kierowcy? Nie w Polsce

W Polsce brak przepisów określających górną granicę wieku kierowcy. Obecnie prawo jazdy wydaje się czasowo - maksymalnie na 15 lat, a ci, którzy posiadają dokument wydany na czas nieokreślony do 18.01.2033 będą musieli wymienić go na terminowy, jednak przez najbliższe 11 lat, wszyscy kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy będą mogli poruszać się po drogach używając bezterminowo wydanych dokumentów. Jedynie zawodowi kierowcy zobowiązani są do tego, aby co 2,5 roku poddawać się badaniom stwierdzającym zdolność do kierowania pojazdami określonych kategorii.

Reklama

Czytaj także: Koniec z bezterminowym prawem jazdy. Kto i kiedy musi wymienić dokument?

Tyle, jeśli chodzi o prawo, jak zatem przedstawiają się ogólne statystyki? Według policyjnych danych w 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 34 mln pojazdów mechanicznych, w tym 25,8 mln samochodów osobowe. Do Policji zgłoszono 22 816 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 245 osób. Zaś kolizji drogowych było ponad 422 tysiące. Do 90,4% wypadków doszło z winy kierujących pojazdami, a główne przyczyny to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości (27 proc.) do warunków ruchu (25 proc.). 73,6 proc. wypadków spowodowali mężczyźni.

Seniorzy za kółkiem a wypadki

W 2021 roku kierowcy w wieku 60+ (najstarsza grupa ujęta w statystykach) spowodowali 3 418 wypadków, w których śmierć poniosło 361 osób a 3 843 zostały ranne. Najwyższy wskaźnik wypadków notuje się niezmiennie w grupie 18-24 lata, wynosi on 13,77 na 10 000 populacji. W grupie 60+ ów wskaźnik kształtuje się na poziomie 3,49. Najliczniejszą grupę zabitych w wypadkach - 665 osób (29,6% ogółu) stanowiły osoby w przedziale wiekowym powyżej 60 lat, natomiast rannych - 7 367 (27,9% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej 25 - 39 lat. Seniorzy powodują także najmniej wypadków pod wpływem alkoholu (6,3%).

Tę ostatnią, niechlubna statystykę zasilają niestety także osoby znane. Sieć obiegła właśnie informacja, że popularny krakowski aktor Jerzy S. prowadził samochód mając we krwi 0,7 promila alkoholu. Polskie prawo dopuszcza jazdę z maksymalnym stężeniem 0,2 promila, co odpowiada spożyciu jednego małego piwa, lampki wina. Spożycie jednego, małego kieliszka wódki powoduje przekroczenie tej normy. Aktor potrącił motocyklistę i jak podaje TVP Info próbował zbiec z miejsca zdarzenia - tych rewelacji nie potwierdza jednak małopolska policja. Do wypadku doszło w centrum Krakowa, 44-letni kierowca jednośladu z obrażeniami został zabrany do szpitala.

Na Alei Mickiewicza zderzyły się samochód marki Lexus i motocyklista. Prowadzący pojazd marki Lexus miał ok. 0,7 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy

- poinformowała Interię podkomisarz Barbara Szczerba z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W Polsce pijani kierowcy to wciąż realny problem tylko w pierwszym półroczu 2021 roku policjanci ujawnili 46 163 kierujących pod wpływem alkoholu, łacznie rocznie w Polsce ponad 90 tysięcy osób siada za kółkiem będąc nietrzeźwymi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

O kierowcach seniorach w różnych kontestach mówi się zwykle w odniesieniu do osób, które przekroczyły 75 rok życia. To wtedy znacząco spada czas reakcji, ruchy stają się bardziej powolne, pogarsza się i tak już mocno osłabiony wzrok i słuch. Te wszystkie elementy powodują, że prowadzenie samochodu może być nie lada wyzwaniem, a czasem stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Nawet zaawansowane systemy bezpieczeństwa, znajdujące się w nowoczesnych samochodach nie są w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa kierowcy ani innym uczestnikom ruchu drogowego.

Senior za kółkiem - kiedy powiedzieć "STOP"

Istnieją pewne ogólne zasady, gdy pod żadnym pozorem nie należy siadać za kierownicę. Należą do nich ograniczona mobilność uniemożliwiająca obsługę pojazdu, zażywanie określonych grup leków czy stan nietrzeźwości. Jednak w przypadku seniorów warto obserwować symptomy, które mogą być sygnałami ostrzegawczymi. Pogorszenie stanu zdrowia, szybkie męczenie się podczas codziennych czynności wymagających skupienia czy brak koordynacji objawiający się zaburzeniami równowagi lub utratą przytomności nie mogą być lekceważone.

Czytaj także: Depresja u seniora - jakie daje objawy

A jeśli senior mimo wszystko chce jeździć, nie bacząc na ograniczenia? Warto wtedy by nie podróżował na dalekie, wymagające trasy, unikał godzin szczytu i długiego stania w korkach a także jazdy podczas złych warunków atmosferycznych - to wszystko może się bowiem wydatnie przyczynić do spowodowania wypadku, w którym ucierpi nie tylko bliska nam osoba, lecz także inni uczestnicy ruchu drogowego.