Czy koty naprawdę przywiązują się do jednego właściciela?

Koty od dawna przeciwstawiane były psom głównie ze względu na relacje z człowiekiem. Uważane były za chłodne i mało przyjazne zwierzęta, których nie da się wytresować i z którymi nie sposób zbudować tak silnej relacji, jak z psem. Jak się jednak okazuje, koty są zdolne do budowania głębokich więzi z człowiekiem, jednak robią to w zupełnie inny sposób.

Badania nad zachowaniem kotów udowodniły, że w rodzinie wieloosobowej kot zazwyczaj wybiera swojego "ulubionego człowieka", z którym spędza najwięcej czasu. W swojej hierarchii koty mają też ludzi "drugorzędnych" (czasem humorystycznie nazywanych "zapasowymi"), to osoby lubiane, godne zaufania, przy których zwierzę czuje się bezpiecznie. Więź z nimi jest jednak słabsza niż ta, łącząca mruczka z "ulubionym człowiekiem".

Jak rozpoznać, że to właśnie ty jesteś kocim ulubieńcem? Koty mają szereg gestów, które mogą na to wskazywać. Należą do nich:

szturchanie głową,

ocieranie się,

spanie w twoim pobliżu,

witanie po powrocie do domu,

ugniatanie łapkami,

powolne mruganie.

Jednocześnie naukowcy coraz częściej odkrywają, że relacja ta jest znacznie głębsza, niż nam się wydawało, a z pewnością obustronna.

Jak kot wybiera swojego "ulubionego" człowieka?

Czy "ulubionym" człowiekiem kota jest zawsze osoba, która go karmi? Zaspokajanie potrzeb żywieniowych kota nie jest kluczem do bycia wybranym na ulubieńca.

Według badań opublikowanych w "Behavioural Processes", okazuje się, że większość kotów preferuje interakcje z człowiekiem a dopiero później jedzenie. Zależy to oczywiście od charakteru kota, jego doświadczenia w relacji z człowiekiem, a także pochodzenia, jednak wyniki jednoznacznie pokazują, że do serca kota niekoniecznie można trafić przez żołądek.

Do serca kota niekoniecznie można trafić przez żołądek 123RF/PICSEL

Nie wszystkie koty budują tak jawną i oczywistą relację z człowiekiem. Wpływ na to ma m.in. wczesna socjalizacja. Jeśli kocie udomowionej kotki ma w ciągu dwóch pierwszych miesięcy życia kontakt z człowiekiem i jego doświadczenia są pozytywne, łatwiej będzie mu nawiązać relację. Badania podkreślają, że w przypadku kotów dzikich okno socjalizacji kociąt jest znacznie krótsze i trwa zaledwie dwa tygodnie. Jeśli w tym czasie kot nie miał kontaktu z człowiekiem, może być nieufny i płochliwy.

Wpływ na wybór właściciela ma także charakter kota i sposób spędzania czasu przez daną osobę. Koty o łagodnym usposobieniu będą wybierały osoby spokojne, o delikatnym głosie i podobnych sposobach relaksu.

Czy kot może zmienić wybranego opiekuna?

To pytanie często zadają osoby chcące adoptować kota ze schroniska. Warto pamiętać, że budowa relacji z kotem, który źle się zsocjalizował i miał przykre doświadczenia z człowiekiem może wymagać dużo cierpliwości i czasu. Z kolei koty, które dobrze przeszły socjalizację i nie miały przykrych doświadczeń, mogą bez większych problemów nawiązać relację z nowym właścicielem.

Podobnie sytuacja wygląda wśród domowników. Jest to przypadek rzadki, ale jednak możliwy. Kot może zmienić właściciela i zbudować relację z innym domownikiem, jeśli poprzedni właściciel zmienił drastycznie swoje zachowanie i zaniedbywał kota.

Jak budować więź z kotem?

Jak zatem zostać "ulubionym" człowiekiem? Z pewnością należy poświęcić czas kotu i cierpliwie budować z nim relację. Ścisły harmonogram dnia, w tym stałe godziny karmienia wpływają na to, że stajesz się dla kota przewidywalny, a tym samym zwierzak czuje się przy tobie bezpieczny.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na sygnały, które daje kot - te werbalne i niewerbalne. To właśnie w ten sposób komunikuje on o swoich potrzebach, a odpowiadanie na nie zbliży cię do bycia ulubieńcem.

Należy także pamiętać, że to koty wybierają. Zostaw swojemu zwierzakowi przestrzeń. Zamiast nieustannie walczyć o uwagę kota, pozwól mu samemu się do ciebie zbliżyć. Pamiętaj również, że to kot decyduje o długości danej interakcji i pieszczot. Nic zatem na siłę.

Co mówi nauka o relacjach kotów z ludźmi?

Naukowcy badający zachowanie kotów są coraz bardziej zgodni. Zwierzęta te są zdolne zbudować głęboką i trwałą więź z człowiekiem. Choć robią to zupełnie inaczej niż psy i zupełnie inaczej ją manifestują. Według wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Oregon w 2019 roku koty mogą wykazywać różne style przywiązania w tym bezpieczny i niepewny, podobnie jak dzieci.

„Większość kotów jest silnie przywiązana do swoich właścicieli i wykorzystuje ich jako źródło bezpieczeństwa w nowym otoczeniu”

W badaniu przeprowadzonym na kotach i kociętach zastosowano tzw. "test bezpiecznej bazy" - znany wcześniej z badań nad więzią u dzieci i psów. Zwierzęta zostały umieszczone w nowym pomieszczeniu: najpierw na dwie minuty z opiekunem, a następnie na kolejne dwie - samodzielnie. Analiza ich reakcji wykazała, że aż 65 proc. kotów i kociąt wykazywało silne przywiązanie do swoich właścicieli. Szukały ich obecności, odczuwały stres po ich wyjściu i wyraźnie się uspokajały po powrocie. Wskazuje to na istnienie głębokiej i bezpiecznej więzi emocjonalnej.

