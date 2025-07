"Podczas pomiarów stosu drewna natknęliśmy się na prawdziwą perełkę: wałek drewna o niemal idealnie okrągłym przekroju!" - napisali na Facebooku. Dlaczego to tak istotne? Jak wyjaśnili, to nie przypadek a efekt naturalnych warunków wzrostu drzewa.

"Widoczny na zdjęciu wałek to drewno średniowymiarowe S2B starannie wymanipulowane z środkowo-wierzchołkowej części drzewa. Drewno to niebawem, po przetworzeniu, może zamienić się np. w palety używane do transportu towarów" - napisali.

"Jest to wałek długości nominalnej 1,20m ( z odchyłką + 0-5cm). Przyjęło się że sortyment S2B najczęściej kupowany jest przez zakłady produkujące palety (dlatego jest tak zapisane w treści posta), nie jest jednak przesądzone że akurat z tej partii drewna średniowymiarowego S2B będą one wykonane. Przedsiębiorcy zajmujący się przerobem drewna już dobrze wiedzą, co z danego materiału najlepiej zrobić, by w pełni wykorzystać jego walory" - podsumowali leśnicy.