Kawa z cytryną: czy to połączenie ma sens?

Dodatek cytryny do kawy nie jest wymysłem influencerów ani efektem chwilowej mody - jego korzenie sięgają włoskich kawiarni, gdzie w espresso romano od dawna stosowano plasterek cytrusa , by złagodzić gorycz naparu i podkreślić jego owocowe nuty. W ostatnich latach jednak ten prosty zabieg zyskał nowe znaczenie: kawa z cytryną zaczęła być promowana jako napój wspierający pracę jelit, metabolizm i łagodzenie drobnych dolegliwości, takich jak ból głowy czy uczucie ciężkości po posiłku .

Z chemicznego punktu widzenia połączenie tych dwóch składników rzeczywiście może mieć sens. Kwas cytrynowy zwiększa ogólną kwasowość napoju, co wpływa korzystnie na smak, ale również wzmacnia działanie niektórych związków zawartych w kawie. Sok z cytryny dostarcza nie tylko witaminy C, lecz także flawonoidów, takich jak hesperydyna i naringina, które wspomagają regenerację błony śluzowej jelit i ograniczają miejscowe stany zapalne. Kofeina oraz obecne w kawie polifenole działają antyoksydacyjnie i wspierają metabolizm, co ma znaczenie po tłustym lub obfitym posiłku.