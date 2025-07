Zagadka dla dociekliwych: Które drzewo nie jest takie jak reszta?

Karolina Woźniak

Na pierwszy rzut oka wszystkie drzewa wyglądają identycznie. Spokojna, zielona symetria? To tylko pozory. Wśród nich ukryło się jedno drzewo, które się różni. To klasyczne zadanie na spostrzegawczość, które sprawdzi twój refleks, skupienie i zdolność dostrzegania szczegółów. Czy potrafisz wskazać różnicę, zanim zrobią to inni? Przyjrzyj się uważnie i przekonaj się, jak dobry masz wzrok i koncentrację.