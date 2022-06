Która to już droga w moim życiu...Tym razem zabieram Was do świata wyjątkowych polskich utworów, które gdzieś już kiedyś słyszeliście.Tak naprawdę to pełne emocji, ludzkich losów i miłości historie zawarte w tekstach.Trochę, jak historia mojego życia, z której wyszedłby niezły film...i to właśnie film jest wspólnym mianownikiem tych opowieści.Moja muzyka ma wiele twarzy. Mam nadzieję, że i to oblicze przemówi do Waszych serc i spotkamy się na zaplanowanej przez nas wyjątkowej trasie koncertowej.