​Harrods sprzedaje wegańskie buty

Nie byle jakie, bo stworzone przez Alfredo Piferiego. Bardzo cenionego projektanta, który był odpowiedzialny za kreacje takich marek, jak Jimmy Choo i Burberry. Tym razem jego odbiorcami mieliby być weganie z bardzo zasobnymi portfelami.

Zdjęcie Luksusowy londyński dom towarowy wprowadził wegańskie buty do swojego słynnego centrum obuwniczego Shoe Heaven /Rex Features /East News

Alfrefo Piferi, który skupił się teraz na stworzeniu wegańskiej marki luksusowego obuwia, ogłosił tę wiadomość na swoim profilu na Instagramie. Poinformował, że luksusowy londyński dom towarowy wprowadził jego produkty do swojego słynnego centrum obuwniczego Shoe Heaven. Ale tylko na miesiąc, co ma stanowić zachętę dla luksusowych wegan, by łapali okazję.

Reklama

Projektant po raz pierwszy zaprezentował swoją kolekcję podczas Milan Fashion Week - w lutym tego roku. Jego wegebuty wykonane są z materiałów po recyklingu: poliestru, lureksu i plastiku - także tego, odzyskanego z plastikowych butelek. Ceny wahają się od 465 dol. (za buty na płaskim obcasie) do 1095 dol. (kozaki).

W opinii ekspertów od mody (w tym Alberto Oliverosa, menadżera Harrodsa), damskie wegeobuwie Piferi jest zarówno zmysłowe, jak i dowcipne.