Spis treści: 01 Gwiazdy zachwycają się "mermaid hair". Trend z lat 80. powraca na salony

02 Karbowane włosy - dla kogo? Odmładzają i nadają energii

03 Jak wykonać "mermaid hair" w domu? Proste sposoby na efekt syreny

Gwiazdy zachwycają się "mermaid hair". Trend z lat 80. powraca na salony

Karbowane włosy były niezwykle popularne w latach 80. i 90., a ich największą propagatorką była Madonna, która często sięgała po ten styl. Obecnie trend powraca, a wśród jego zwolenników możemy znaleźć takie gwiazdy jak Jess Mercedes i Sylwia Grzeszczak.

Jess Mercedes, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, regularnie pojawia się z karbowanymi włosami, które dodają jej fryzurze niesamowitej objętości i unikalnego charakteru. Podczas trwającego niedawno Top of the Top Sopot Festival 2024, Sylwia Grzeszczak zaprezentowała się z "mermaid hair", zachwycając publiczność nie tylko swoim głosem, ale także efektowną stylizacją.

Karbowane włosy - dla kogo? Odmładzają i nadają energii

Co sprawia, że karbowane włosy są tak popularne? Poza efektem odmładzającym, który wizualnie odejmuje nawet 10 lat, fryzura ta doskonale sprawdza się u kobiet z cienkimi pasmami, nadając im większej objętości i struktury.

"Mermaid hair" to także świetna alternatywa dla klasycznych fal, które mogą wydawać się już nieco przestarzałe.

Karbowane włosy to świetna fryzura zarówno na co dzień, do pracy, jak i na imprezę, czy większe wyjście.

Zdjęcie Sylwia Grzeszczak / Wojciech Stróżyk /Reporter / Reporter

Jak wykonać "mermaid hair" w domu? Proste sposoby na efekt syreny

Jeśli marzą nam się karbowane włosy w stylu "mermaid hair", nie musimy od razu biec do stylisty. Istnieją proste sposoby, aby uzyskać ten efekt w zaciszu domowym. Najprostszą metodą jest użycie falownicy, która pozwala szybko i łatwo osiągnąć pożądany efekt. Falownica to narzędzie, które formuje włosy w regularne fale, dając efekt podobny do naturalnych fal morskich.

Zdjęcie Karbowane włosy możemy nosić zarówno na co dzień, jak i na okazje / 123RF/PICSEL

Jeśli jednak nie mamy falownicy w domu, możemy osiągnąć podobny rezultat za pomocą dwóch sprawdzonych sposobów. Pierwszym z nich jest zaplatanie włosów w drobne warkoczyki na noc. Po ich rozpleceniu rano, włosy będą miały delikatne fale, które przypominają efekt karbowania.

Drugim sposobem jest nawinięcie pasm na małe, miękkie papiloty i pozostawienie ich na kilka godzin. Po zdjęciu papilotów nasze naturalnie falowane włosy będą pełne objętości.

