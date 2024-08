Katie Holmes to nie tylko ceniona aktorka, lecz także ikona, która do perfekcji opanowała modę na minimalizm. Udowodniła to ostatnio, gdy wybrała białe spodnie z szeroką nogawką i klasyczne baleriny w czarnym kolorze. Tym samym stworzyła ponadczasowy look, którym można zainspirować się, gdy okres cienkich sukienek i krótkich spodenek ustąpi miejsca bardziej jesiennej aurze.