Kim jest Oskar Cyms?

Oskar Cyms to piosenkarz, który dopiero zyskuje popularność na polskiej i światowej scenie muzycznej dzięki utworowi do ścieżki dźwiękowej "365 dni: Ten dzień" . Zanim zasłynął z hitu "My girl", publikował swoje covery i utwory na platformie TikTok, gdzie zgromadził dużą liczbę fanów. Na co dzień studiuje na kierunku informatyka i ekonometria . Aktualnie mieszka w Sopocie, jednak pochodzi z niewielkiego miasta Nowe w województwie kujawsko-pomorskim. Ma starszą siostrę.

Kocham muzykę. Zawsze dążyłem do tego, żeby za wszelką cenę to robić. Żeby nie wpaść w schemat, nie robić tego, czego się nie lubi. Nie wyobrażam sobie takiego życia wyznaje Oskar Cyms

Instagram Post

Trzecie miejsce na świecie! Oskar Cyms swoim hitem pokonał już największe gwiazdy

W podcaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" Oskar Cyms opowiedział Katarzynie Zdanowicz o tym, jak zaczęła się jego kariera. Nie spodziewał się tego, że utwór tak spodoba się odbiorcom na całym świecie. W aplikacji Shazzam piosenka "My girl" znalazła się w ścisłej czołówce - tym samym pokonał w rankingach Eda Sheerana, Camilę Cabello i znalazł się obok Harrego Stylesa.

Ja nadal nie wierzę, że to nie było jakieś zakłamanie rankingu. Ja, taki szaraczek z miasteczka, zaraz obok gwiazd światowego formatu. Coś niesamowitego

Stworzył hitowy utwór do "365 dni". Zaczynał w chórze kościelnym

Na początku swojej twórczości Cyms śpiewał w zespole kościelnym. Był jego członkiem przez około 4-5 lat. Piosenkarz wyznaje, że rozstał się już z członkami zespołu, jednak w małych miejscowościach taki rodzaj twórczości to często jedyna możliwość rozwoju muzycznego. Dodaje, że spotkał się również ze sporą krytyką płynącą od rówieśników, która była zwiazana z jego pasją. Spowodowało to, że na chwilę przystopował ze śpiewaniem. Szybko jednak do niego powrócił, a ta sytuacja umocniła jego psychikę i uodporniła na hejt.

"OK Boomer!" Co jest ważne dla młodych? - Oskar Cyms odpowiada

Co jest istotne dla młodych? Czym kierują się w życiu? Katarzyna Zdanowicz zadała takie pytania Oskarowi, jako przedstawicielowi najmłodszego pokolenia. - Organizacja siebie - robienie tego co się kocha, realizacja swoich planów i marzeń, bycie wolnym człowiekiem, odchodzenie od schematów - te wartości wymienia Oskar.

Żeby pokazać, że pokojem można osiągnąć więcej niż agresją dodaje

Cały odcinek obejrzysz tutaj:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 16: Oskar Cyms INTERIA.PL

