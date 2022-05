"Żeby osiągnąć sukces myśl jak facet". Ile w tym prawdy? Rozmowa u Katarzyny Zdanowicz

W najnowszym odcinku podcastu "Zdanowicz. Pomiędzy wersami", Katarzyna Zdanowicz gościła dwie kobiety: Beatę Pawłowską, prezeskę The Untamed Polska, oraz Joannę Warechę, dziennikarkę, publicystkę i aktywistkę społeczną. Kobiety wspólnie zastanawiały się nad tym, czy stwierdzenie, że sukces może być osiągnięty przez kobietę jedynie wtedy, kiedy myśli ona jak mężczyzna, jest słuszne. Rozmówczynie opowiedziały o swoich osobistych doświadczeniach, które towarzyszyły im, wkraczając na rynek pracy w czasach transformacji, kiedy to mężczyźni obejmowali kierownicze stanowiska, a kobiety mogły jedynie o takich pomarzyć.

Dlaczego kobietom nie zawsze udaje się spełniać swoje marzenia, nawet jeśli mają do tego predyspozycje i umiejętności? Beata Pawłowska przeprowadzała badania biznesowe, które pokazały, że kobiety w Polsce nie wierzą w siebie, a ich rezygnacja z osiągania celów często spowodowana jest brakiem wsparcia rodziny. Joanna Warecha zaznacza jednak, że problem nie leży jedynie w tych dwóch elementach. Niezwykle ważne jest również to, co się dostaje "na start": w jakiej rodzinie się rodzimy, jak zostajemy wychowane i jakie możliwości daje nam nasze otoczenie. W Polsce wiele kobiet ucierpiało na transformacji, zostając bez perspektyw oraz szans na rozwój:

Jeśli państwo systemowo nie da równych szans, to jest cholernie trudno wybić się z tych swoich "miejsc" Joanna Warecha o równym starcie

Co zrobić, żeby kobiety walczyły o siebie, nawet jeśli nie mają wsparcia? Katarzyna Zdanowicz "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

To pytanie w temacie równych praw nasuwa się samo. Skoro boimy się dążyć do celów, bo nie wierzymy w siebie i nie mamy wsparcia z żadnej strony, to co zrobić, żeby to zmienić? Joanna Warecha zaznacza, że trzeba dawać ludziom równe szanse, niezależnie od tego, z jakiego środowiska pochodzą, a dopiero później mówić: "nie skorzystałaś".

I to dotyczy kobiet. My wciąż jesteśmy gorzej opłacane na tych samych stanowiskach, (...) od nas się oczekuje, że mamy mieć dzieci, (...) my w ciągu każdego roku pracujemy o 36 dni dłużej niż mężczyźni, ale to jest nieodpłatne, więc się po prostu nie liczy dodaje Joanna Warecha

"Jako kobieta nie powinnam"

Beata Pawłowska u Katarzyny Zdanowicz przytoczyła historię, która zdeterminowała jej karierę. Kiedy w swojej pierwszej pracy, po półrocznym stażu, musiała zdecydować się na stanowisko, chciała wybrać dział sprzedaży. Praca w takim dziale wiązałaby się z trasami po całej Polsce, podczas których musiałaby odwiedzać hurtowników. Przyznaje, że prawie cały zespół stwierdził wtedy, że ze względu na to, że jest kobietą, nie nadaje się do takiej roli, bo nie da sobie rady. Tylko jej szef, pracujący w rozwiniętej wtedy Europie, zgodził się na to, żeby pracowała tam, gdzie czuje się dobrze, a nie tam, gdzie pozwala jej na to płeć. Ta szansa dała jej bardzo dużo.

Cały odcinek nowego odcinka "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" obejrzysz tutaj:

