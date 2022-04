Kontroler ruchu lotniczego - jakie testy trzeba zdać?

By rozpocząć starania o pracę w tym elitarnym zawodzie, nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy, ale odpowiednie predyspozycje. Rekrutacja obejmuje nie tylko badania lekarskie, predyspozycje fizyczne i psychologiczne, ale również testy FEAST, które udaje się zdać nielicznym. Dlaczego?

Jak wygląda kurs dla kandydatów na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego? - Test FEAST

FEAST to skrót od "First European Air Traffic Controller Selection Test" (pierwszy europejski test wyboru kontrolera ruchu lotniczego). Testy te oceniają wiedzę, umiejętności i zdolności, które są istotne dla pracy kontrolera ruchu lotniczego. Obejmują one testy umiejętności i zdolności poznawczych, test z języka angielskiego, kwestionariusz osobowości oraz testy wielozadaniowe. By zaliczyć test FEAST potrzeba odpowiednich predyspozycji: m.in. orientacji przestrzennej. Jak podają różne agencje żeglugi powietrznej, nie można się do niego przygotować, dlatego nie udostępniają one testów "z poprzednich lat".

Reklama

Istnieją jednak orientacyjne pytania i quizy, które wykonuje się na podobnej zasadzie, jak podczas rekrutacji na kurs dla kandydatów na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Przygotowaliśmy dla was taki zestaw. Sprawdźcie, czy macie szansę na pracę w tym zawodzie!

***

Zobacz również:

Kij od szczotki w maluchu, herbata w metalowych koszyczkach. Ile pamiętasz z PRL? [QUIZ]

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc.13: Olga Kozierowska

Nazywają ją "najseksowniejszą arbiter świata". Oto Karolina Bojar-Stefańska