Przedstawiamy mieczyki: idealne do ogrodu i do bukietów

Mieczyki, czy inaczej gladiole, to jedne z tych roślin, które w ogrodach robią oszałamiające wrażenie. Jeśli zasadzimy je zgodnie ze sztuką ogrodniczą, to wyrosną na ponad metr wysokości, a w lipcu i sierpniu oczarują obfitym, barwnym kwitnieniem. Mieczyki mogą być sadzone w rabatach grupowo, ale warto dla kolorystycznego wrażenia mieszać różne odmiany, aby spotęgować efekt. Gladiole doskonale wyglądają w ogrodzie, ale trudno się również dziwić faktowi, że to jedne z najczęściej wybieranych kwiatów na bukiety i wiązanki.