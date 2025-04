Częste przyjmowanie środków przeciwbólowych

Myślisz, że niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które są dostępne bez recepty, to bezpieczne środki i nie wywierają większego wpływu na nasz organizm? Niestety, jesteś w dużym błędzie. Ibuprofen czy apsiryna obciążają nie tylko wątrobę i układ pokarmowy, ale też nerki. Mogą uszkadzać kanaliki nerkowe, odpowiedzialne za odprowadzanie przefiltrowanych składników odżywczych z powrotem do krwi. W efekcie proces przepływu może się zmniejszyć, co wywołuje stan zapalny. Na powikłania związane ze stosowaniem popularnych leków przeciwbólowych są zwłaszcza narażone osoby starsze i zmagające się z różnymi chorobami przewlekłymi.

Picie zbyt małej ilości wody

Regularne picie wody to najlepsze, co możesz zrobić dla swoich nerek. Każdego dnia powinno się przyjmować przynajmniej 1,5-2 l płynów. Niewystarczające nawadnianie się skutkuje tym, że mocz jest zagęszczony, zawiera większe stężenia minerałów i toksyn. A to z kolei przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych i infekcji dróg moczowych. Zagęszczony mocz może też podrażniać śluzówki pęcherza i cewkę moczową.

Spożywanie zbyt dużych ilości alkoholu

Alkohol odwadnia organizm i podnosi ciśnienie krwi, co znacznie obciąża nerki. Spożywany w nadmiarze upośledza również pracę wątroby, przez co nerki muszą intensywniej oczyszczać organizm z toksyn. WHO zaznacza, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa, a zagrożeniem jest przekraczanie czterech jednostek alkoholu dziennie w przypadku mężczyzn i dwóch w przypadku kobiet.

Palenie papierosów

Dym papierosowy zawiera toksyczne substancje chemiczne, które negatywnie wpływają także na pracę nerek. Odpowiadają one za stres oksydacyjny i stan zapalny naczyń krwionośnych, także tych znajdujących się w nerkach.

Spożywanie zbyt dużej ilości kalorii i otyłość

Wraz z czasem trwania i nasileniem stopnia otyłości może dojść do upośledzenia pracy nerek. Badania wykazały, że u osób otyłych występuje zwiększenie przepływu osocza przez nerki i wzrost przesączania kłębuszkowego, częściej występuje też białkomocz. Nadmierna masa ciała w wieku nastoletnim zwiększa ryzyko przedwczesnej przewlekłej choroby nerek. Otyłość przyczynia się też do cukrzycy typu 2. i nadciśnienia, co bezpośrednio zwiększa ryzyko schorzeń narządów układu moczowego. Kontrolowanie masy ciała i regularna aktywność fizyczna to kluczowe sposoby, by chronić nerki przed uszkodzeniami.

Niezdrowe odżywianie się

Zabójcza dla nerek jest także żywność wysokoprzetworzona: wędliny, kiełbasy, słodycze, słone przekąski, wszelkie produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Zawierają one duże ilości szkodliwych tłuszczów, cukru, sodu i konserwantów. Przyczyniają się więc do otyłości i zaburzeń metabolicznych. Duże ilości sodu zaburzają kruchą równowagę sodowo-potasową, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia i układu moczowego, które są ze sobą ściśle powiązane. Badania wykazały, że osoby spożywające duże ilości żywności wysokoprzetworzonej są aż o 24 proc. bardziej narażone na choroby nerek.

Zła jakość snu

Istnieją też powiązania między niedoborem snu a chorobami nerek. Sen krótszy niż sześć godzin lub złej jakości (z wybudzeniami) przyczynia się do nadciśnienia tętniczego i schorzeń serca, zaburza metabolizm i może mieć szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nerek.

