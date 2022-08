Trudny quiz wiedzy o powstaniu warszawskim. Na pytanie 10 odpowiedź znają nieliczni

Quizy

Dołącz do nas:

Bitwa o Warszawę rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 r., miała potrwać kilka dni, trwała o wiele dłużej. Z powstania stolica wyszła zniszczona i opustoszała. Ponad pół miliona ludności lewobrzeżnej Warszawy trafiło do obozu przejściowego w Pruszkowie, 18 tys. powstańców poległo, straty wśród ludności cywilnej są trudne do oszacowania, mówi się o 100 - 250 tysiącach ludzi. Jednak podczas powstania Warszawa była jedynym miejscem wolności: kultury, sztuki i ducha. Był to ważny dla Polaków zryw. Powstanie warszawskie — ten termin zna każdy Polak, ale ile tak naprawdę wiemy o tym ważnym w naszej historii wydarzeniu?