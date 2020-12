​Większość dorosłych Polaków i Polek popiera zakaz hodowli klatkowej. Czeka nas europejski zakaz?

Według europejskiego sondażu YouGov, ankietowani mieszkańcy Unii Europejskiej popierają wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych. Jak podaje fundacja Compassion Polska, zakaz popiera także 63% dorosłych Polaków i Polek. Możliwość oparcia hodowli zwierząt wyłącznie na systemach bezklatkowych potwierdza również najnowszy raport ekspertów Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie 71% dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 73%) zgodziło się z twierdzeniem, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach jest okrutne wobec zwierząt /INTERIA.PL/materiały prasowe

Europejski sondaż YouGov został przeprowadzony na zlecenie fundacji Compassion Polska, Animal Equality, Four Paws, Humane Society International - Europe, WeMove Europe i World Animal Protection Netherlands. Jego wyniki pokazują, że postulaty złożonej w październiku Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Koniec Epoki Klatkowej", cieszą się szerokim poparciem wśród ankietowanych mieszkańców Polski i całej Unii Europejskiej:

Reklama

71% dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 73%) zgodziło się z twierdzeniem, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach jest okrutne wobec zwierząt. Zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych popiera 63% dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 64%), zaś sprzeciwia się mu 26% z nich (średnia w krajach UE objętych badaniem: 29%). 74% dorosłych Polaków i Polek zgadza się z twierdzeniem, że Unia Europejska powinna realokować fundusze rolnicze i wspierać finansowo odchodzenie od klatkowych systemów hodowli zwierząt (średnia w krajach UE objętych badaniem: 74%)



- Wyniki sondażu potwierdzają to, co mogliśmy już podejrzewać zbierając niemal 1,4 miliona podpisów pod naszą Europejską Inicjatywą Obywatelską - komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego inicjatywy "Koniec Epoki Klatkowej" - Nadszedł już czas na Koniec Epoki Klatkowej. Chce tego większość z nas: zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Empatia wobec zwierząt jest tym, co łączy nas ponad wszystkimi podziałami.



To, że hodowla zwierząt oparta wyłącznie na systemach bezklatkowych jest jak najbardziej możliwa, potwierdza wydany w ubiegłym tygodniu raport ekspertów Parlamentu Europejskiego. Eksperci Parlamentu Europejskiego stwierdzili, że hodowla zwierząt w systemach alternatywnych ma pozytywny wpływ na zachowanie, psychikę i dobrostan zwierząt, zwłaszcza w odniesieniu do kur i świń. Raport Parlamentu UE zaznaczył także, że przejście na inne sposoby hodowli nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój w kontekście ekologicznym.



- Przyjęcie ustawodawstwa na szczeblu UE (tj. europejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach) wydaje się najbardziej obiecującym sposobem na osiągnięcie 100% zmiany w kierunku bezklatkowej hodowli w perspektywie długoterminowej - podkreślają autorzy raportu.



Raport powstał w odpowiedzi na postulaty zawarte w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej "Koniec Epoki Klatkowej". Autorzy Inicjatywy, czyli fundacja Compassion in World Farming razem ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska, domagają się wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej. Inicjatywę poparło niemal 1 400 000 obywateli i obywatelek UE. Możliwa zmiana dotyczyłaby ponad 340 milionów zwierząt hodowanych w systemie klatkowym w krajach Unii Europejskiej - w tym prawie 42 milionów zwierząt hodowanych w Polsce.