22. Mikołajkowy Blok Reklamowy "Dźwięk Świąt". Włącz Polsat, obejrzyj reklamy i pomóż

W tym roku twarzą kampanii został Natan, 8-letni chłopiec, który od urodzenia zmaga się z obustronnym niedosłuchem. Dzięki wsparciu widzów, Fundacja Polsat może zapewnić swoim podopiecznym rehabilitację, specjalistyczny sprzęt, niosąc bezcenne wsparcie w walce o lepsze życie.

"Dźwięk Świąt" - subtelna, wzruszająca opowieść o ciszy i cudzie usłyszenia

Tegoroczny spot promujący 22. Mikołajkowy Blok Reklamowy nosi tytuł "Dźwięk Świąt". To poruszająca historia chłopca z ubytkiem słuchu, podopiecznego Fundacji Polsat, opowiedziana z jego perspektywy - pełna świątecznego światła, obrazów i emocji, ale pozbawiona dźwięku.

Widzimy świąteczny świat tak jak odbiera go główny bohater- w ciszy. Świąteczna krzątanina, śmiech bawiących się dzieci - wszystko dociera do niego tylko jako obrazy. Chłopiec pragnie jednego: usłyszeć święta. Obserwuje przygotowania do nich, czuje ich atmosferę… ale pozostaje na zewnątrz dźwięków, na marginesie rozmów i śmiechu. Czy można przywrócić mu "Dźwięk Świat?". Pokazuje to symboliczna scena o tym, że nawet mały gest - jakim jest obejrzenie bloku reklamowego - może zmienić czyjeś życie.

Spot kończy się prostym, ale poruszającym przesłaniem: - Oglądasz? - Pomagasz.

Oglądasz? Pomagasz. To naprawdę takie proste.

Od 22 lat Mikołajkowy Blok Reklamowy pokazuje, że pomaganie może być proste - wystarczy obejrzeć reklamy. Całkowity dochód z ich emisji, obliczany na podstawie oglądalności, trafia do Fundacji Polsat i jest przekazywany na leczenie oraz rehabilitację dzieci i remonty oddziałów dziecięcych w całej Polsce.

Dotychczas widzowie zebrali już blisko 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom realnie zmienia się życie dzieci takich jak Natan - dzieci, które nie tylko potrzebują pomocy, ale także mają marzenia i siłę, by walczyć o przyszłość.

Prezes Fundacji Polsat: "Pomaganie jest proste, szczególnie 6 grudnia"

- To już nasza 22. wspólna edycja tej wspaniałej akcji- mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat. - Spotykamy się, by pomóc dzieciom. Wystarczy być - obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ten gest naprawdę ma znaczenie. Dzięki Państwa obecności dzieci zyskują nadzieję, a my możemy realizować kolejne projekty pomocowe. W tym roku szczególnie mocno chcemy przypomnieć, że święta to czas, który powinien być słyszalny dla wszystkich.

Autorem pomysłu na spot Mikołajkowego Bloku Reklamowego jest dział autopromocji Polsat, autorem scenariusza i reżyserem Adrian Chudek.

Zapamiętaj: 6 grudnia, godz. 18:45 - Polsat

Spoty zachęcające widzów do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego są emitowane na antenie Polsatu oraz pozostałych antenach.

