Zacznij od diagnozy włosa Wybór rodzaju koloryzacji ma znaczenie Dlaczego farba nie utrzymuje koloru? Temperatura i woda, o których zapominamy Co robisz w pierwszych 72 godzinach? Równowaga to klucz do trwałego koloru włosów Termoochrona - prostownica i lokówka pod kontrolą Różne kolory, różne problemy

Zacznij od diagnozy włosa

Trwałość barwnika zależy od porowatości i stanu łuski. Włosy rozjaśniane, wysokoporowate i przesuszone mają pootwierane drzwi, przez które pigmenty uciekają szybciej. Gładka, umiarkowanie porowata łuska działa jak zamknięty sejf: trzyma cząsteczki wewnątrz kory i odbija światło. Jeśli włosy chłoną wodę jak gąbka, schną długo i matowieją po każdym myciu, zacznij od planu odbudowy. Inaczej nawet najlepsza farba będzie spłukiwać się błyskawicznie.

Wybór rodzaju koloryzacji ma znaczenie

Koloryzacje półtrwałe i tonery o kwaśnym pH leżą płycej i z definicji znikają szybciej, ale są łagodniejsze. Demi-permanent z oksydantem o niskiej mocy wprowadza pigment głębiej i daje dłuższy efekt bez pełnej ingerencji jak przy farbie trwałej. Wybór na skróty np. toner na mocno rozjaśnione końcówki bez wcześniejszego domknięcia łuski prawie zawsze kończy się odcieniem, który gaśnie w tydzień. Dobierz formułę do celu: jeśli oczekujesz trwałości, nie sięgaj po rozwiązanie stworzone do korekty refleksu.

Trwałość koloru włosów po farbowaniu zależy od techniki i pielęgnacji

Dlaczego farba nie utrzymuje koloru?

Tygodniowy kolor często jest efektem złej bazy. Zalegające silikony, lakiery, minerały z twardej wody i metale zbudują na włosie filtr, który utrudni zakotwiczenie pigmentu, a utleniacz straci część mocy na neutralizację zanieczyszczeń. Dzień-dwa przed farbowaniem zrób delikatne oczyszczenie szamponem chelatującym lub preparatem "metal detox", a następnie nałóż odżywkę bez obciążania. Skóra głowy powinna być czysta, a włosy suche w dotyku, ale nie przesuszone. Pomijanie tego etapu to jeden z najczęstszych powodów szybkiego wypłukiwania.

Zbyt słaby oksydant nie otworzy odpowiednio łuski, a zbyt mocny i zbyt długo trzymany zniszczy lipidy, tworząc sito. Obie skrajności przyspieszają ucieczkę koloru.

Trzymanie farby krócej "bo już złapało" to kolejny klasyk: proces pigmentacji trwa do końca czasu zalecanego przez producenta, nie do momentu, kiedy odcień wygląda dobrze na mokro. Z kolei nakładanie farby jak maski, dużo, chaotycznie, bez sekcji, daje nieregularne nasycenie i szybsze blaknięcie partii pominiętych.

Temperatura i woda, o których zapominamy

Gorący prysznic rozchyla łuskę. Im cieplejsza woda, tym więcej pigmentu wyląduje w odpływie. Po koloryzacji myj letnią wodą i kończ chłodnym spłukaniem. Jeśli mieszkasz na terenie z twardą wodą, rozważ prysznicowy filtr lub wciel w rutynę płukanie chelatujące co 1-2 tygodnie. Wytrącone minerały zmatowią kolor i osłabią działanie kosmetyków podtrzymujących odcień.

Co robisz w pierwszych 72 godzinach?

Kolor stabilizuje się w korze włosa jeszcze po spłukaniu. W tym czasie:

ogranicz mycie do minimum

unikaj sauny, basenu i intensywnego pocenia pod czapką

Szampony z silnymi siarczanami, oczyszczające węglem czy glinką oraz zbyt długie moczenie rozpuszczą świeżo upieczony pigment. Jeśli musisz umyć włosy wcześniej, sięgnij po łagodne formuły do włosów farbowanych i domknij pielęgnację odżywką o kwaśnym pH.

Równowaga to klucz do trwałego koloru włosów

Kolor kocha równowagę. Odżywki i maski o lekko kwaśnym pH pomagają przykleić łuskę, a emolienty uzupełniają film lipidowy. Wysokoporowate długości odwdzięczą się regularnym serum silikonowo-olejowym na końcówki - mniej tarcia to mniej ubytków pigmentu. Raz w tygodniu wprowadź lekkie proteiny hydrolizowane, które podszpachlują ubytki w korze i odbiją światło. Unikaj ciągłego humektantowego przelewania włosa; spuchnięta od nadmiaru wody łodyga szybciej odda barwnik.

Termoochrona - prostownica i lokówka pod kontrolą

Wysoka temperatura prostownicy czy lokówki przyspiesza degradację pigmentu, zwłaszcza czerwieni i miedzi. Zawsze używaj termoochrony, obniż temperaturę i skróć kontakt z narzędziem. Suszenie chłodniejszym nawiewem po odżywce i z domknięciem łuski to prosty zabieg, który realnie wydłuża intensywność koloru.

Kolor kocha równowagę

Różne kolory, różne problemy

Rudości i czerwienie mają większe cząsteczki i z natury trzymają gorzej, wymagają częstszego tonowania i ochrony termicznej oraz UV.

Chłodne brązy i beże łatwo wpadają w cieplejsze tony przez wypłukiwanie niebieskich i fioletowych pigmentów; szampon tonujący raz na 1-2 tygodnie utrzyma balans.

Blond po rozjaśnianiu nie trzyma koloru, bo często nie jest to kolor, a tonowanie na porowatej bazie. Tu kluczowe jest domknięcie łuski i systematyczne tonery o kwaśnym pH, nieagresywne mycie.

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia

