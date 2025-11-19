Spis treści: Poranne "zamroczenie", czyli czym jest senna inercja? Co dzieje się z organizmem, gdy rano wciąż przestawiasz budzik? Poranny nawyk wpływa na przebieg całego dnia Jak unikać problemów z wstawaniem rano?

Poranne "zamroczenie", czyli czym jest senna inercja?

Pewnie znasz to uczucie, które pojawia się zaraz po przebudzeniu. Dezorientacja, spowolnienie reakcji i myślenia, czasem chwilowy brak koordynacji ruchowej. Nie wszyscy wiedzą, że zespół tych objawów ma swoją nazwę i określany jest jako inercja senna lub bezwładność snu. Zjawisko to najczęściej wynika z wybudzenia w nieodpowiedniej fazie, kiedy organizm nie jest jeszcze gotowy na zakończenie procesów regeneracyjnych. Co więcej, może nasilać się przez nawyk przestawiania budzika i ustawiania kolejnych drzemek.

Co dzieje się z organizmem, gdy rano wciąż przestawiasz budzik?

Czasem naprawdę trudno opuścić wygodne łóżko i porzucić mięciutką kołdrę. Nic dziwnego, że dźwięk budzika bywa nieprzekonujący, a niektórzy z premedytacją już wieczór wcześniej ustawiają kilka alarmów, które mają wybrzmiewać kilka-kilkanaście minut po sobie. Brzmi jak sprytny patent na łagodne wejście w nowy dzień? To tylko pozory.

Tryby drzemki często przerywają głęboką fazę snu NREM (faza snu wolnofalowego) - są one kluczowe dla regeneracji organizmu. Wybudzenie w tej fazie potęguje zjawisko sennej inercji i daje nam poczucie, że absolutnie nie jesteśmy gotowi, aby wstać z łóżka.

Przyjrzyj się swoim porannym nawykom - mogą mieć wpływ na kondycję organizmu przez cały dzień

Ponadto mózg po takim przerywanym cyklu musi dalej "resetować się" przez dłuższy czas, który może trwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. Trudno w takim stanie oczekiwać, że nasze procesy myślowe, koncentracja i zdolność zapamiętywania będą pracować na pełnych obrotach.

Poranny nawyk wpływa na przebieg całego dnia

To tylko złudzenie, że poranne drzemki dają nam dodatkowe kilka minut cennego snu, tak potrzebnego dla odpoczynku i nabrania sił na wyzwania kolejnego dnia. Wielokrotne budzenie się nie tylko zaburza naturalny cykl snu i potęguje uczucie ospałości - sennej inercji.

W grę wchodzi także zakłócenie całego rytmu dobowego i negatywny wpływ na układ nerwowy. Nadmierne spędzanie czasu w łóżku zakłóca higienę snu, zwłaszcza jeśli tuż po drzemce od razu przeglądamy powiadomienia z telefonu, przedłużając sztucznie czas odpoczynku. To automatycznie osłabia skojarzenia łóżka ze snem, co może przełożyć się w dłuższej perspektywie na problemy z zasypianiem. Ponadto długie leżenie w łóżku przyczynia się do pogorszenia nastroju, obniżenia poziomu energii i motywacji. Czyli uzyskujemy efekt odwrotny do zamierzonego.

Jak unikać problemów z wstawaniem rano?

Nawet jeśli praktykujemy poranne drzemki od lat, nie jesteśmy na nie skazani. Choć będzie to wymagało konsekwencji, wprowadzenie korzystnych nawyków jest możliwe. Z pomocą przychodzą proste sposoby, które ułatwią zmianę przyzwyczajeń.

Po pierwsze - staraj się wstawać od razu po usłyszeniu budzika. Najlepiej umieść urządzenie w takim miejscu, by konieczne było wyjście z łóżka w celu jego wyłączenia. Nie planuj też drzemek - dźwięk budzika traktuj jednoznacznie jako punkt startowy dnia.

Następnym krokiem niech będzie wykonanie prostych ruchów. Możesz przeciągnąć się, wykonać kilka głębokich oddechów. W ten sposób zasygnalizujesz ciału, że czas nocnego odpoczynku minął.

W miarę możliwości wyznacz stałą porę wstawania. Budzenie się codziennie o tej samej godzinie, także w weekendy, pomaga utrzymać zegar biologiczny w równowadze.

Zaraz po obudzeniu odsłoń zasłony i rolety - naturalne światło pomaga pozbyć się uczucia senności.

Nawadniaj się zaraz po wstaniu. Wypicie szklanki wody zaraz po przebudzeniu wspiera przełamanie porannego uczucia dezorientacji.

