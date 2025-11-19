Masło, które polecają dietetycy. Wspiera serce i zmniejsza ryzyko cukrzycy

Mimo że masło orzechowe kojarzy się z kaloryczną i słodką przekąską, jest zalecane przez dietetyków, a nawet lekarzy. W rozsądnych ilościach może wspierać pracę serca, korzystnie wpływać na procesy metaboliczne, a nawet zmniejszać ryzyko cukrzycy. Kluczowy jest jednak jeden warunek - dowiedz się, jakie masło orzechowe pozytywnie wpływa na zdrowie, a które należy omijać szerokim łukiem.

Czy warto jeść masło orzechowe?

Kiedyś masło orzechowe uznawane było za niezdrową i kaloryczną przekąskę. Jednak najnowsze badania naukowców opublikowane w czasopiśmie "The Journal of Nutrition" wykazały, że wysokiej jakości masło orzechowe ma korzystny wpływ na zdrowie. Okazuje się, że spożywanie go w niewielkich ilościach (5 łyżek tygodniowo) zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i poprawia profil lipidowy. Wszystko dlatego, że jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają naczynia krwionośne, niwelują stany zapalne i obniżają poziom złego cholesterolu. Orzechy arachidowe, z którego najczęściej robi się masło, zawierają też najwięcej cennych dla serca antyoksydantów. Badania wykazały, że zmniejszają one ryzyko zawału czy udaru mózgu.

Masło orzechowe a metabolizm, cukrzyca i odchudzanie

Naturalne masło orzechowe zawiera też duże ilości pełnowartościowego białka, a także cennego aminokwasu - tryptofanu, który dodaje energii i wspiera pracę mózgu. W połączeniu ze sporą zawartością błonnika masło orzechowe przyspiesza metabolizm i na dłużej zapewnia uczucie sytości. Mimo wysokiej kaloryczności może więc sprzyjać odchudzaniu. Nienasycone kwasy tłuszczowe w diecie pomagają też regulować poziom glukozy we krwi i redukować tkankę tłuszczową, w szczególności z okolic brzucha.

Słoik kremowego masła orzechowego z metalową łyżką, wokół niego rozsypane orzeszki ziemne na drewnianym stole.
Masło orzechowe możesz zrobić samodzielnie w domu123RF/PICSEL

Jak wybrać dobre masło orzechowe?

Jeśli chcesz zadbać o zdrowie, wybieraj naturalne masło orzechowe - najlepiej, by w 100 proc. składało się z orzechów. Nie powinno zawierać sztucznych dodatków, a przede wszystkim utwardzanych tłuszczów, które wykazują rakotwórcze właściwości. Unikaj też produktów, które oprócz orzechów mają w składzie sól, cukier, wzmacniacze smaku czy emulgatory. Dziennie nie powinno się też spożywać więcej niż dwie łyżeczki masła orzechowego, ok. 15-30 g.

Jak zrobić domowe masło orzechowe?

Masło orzechowe można z łatwością przygotować samodzielnie. Wbrew pozorom nie trzeba w tym celu wykorzystywać jedynie orzechów arachidowych. Z powodzeniem można użyć orzechów włoskich, laskowych, nerkowców czy migdałów. Orzechy obrane z łupin wystarczy lekko uprażyć na patelni bez dodatku tłuszczu, a po ostudzeniu w niewielkich ilościach blendować w blenderze. Aby nie uszkodzić urządzenia, można je pokroić na mniejsze kawałki i dodawać partiami. Miksowanie jest czasochłonne - trzeba poczekać, aż orzechy "uwolnią" tłuszcz i zblendują się na gładką masę.

