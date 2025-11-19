Spis treści: Organizujesz andrzejki? Już teraz zaplanuj menu Jakie ciasto upiec na Andrzejki? Jakie ciastka piecze się w Polsce na Andrzejki?

Organizujesz andrzejki? Już teraz zaplanuj menu

Andrzejkowa noc każdego roku przypada na 29/30 listopada. W polskich domach przyjęło się, że tego wieczoru serwowane są na stole dania na ciepło jak również przeróżne przekąski - zarówno te wytrawne jak i słodkie. Nie brakuje również ciekawych zabaw i aktywności związanych z wróżeniem - np. przelewanie wosku przez klucz. W ten magiczny wieczór wiele par wybiera się na uroczyste bale, a inni wolą zorganizować imprezę w domowym zaciszu. Dla tych drugich właśnie teraz jest dzwonek na zaplanowanie menu. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na ciasto, podpowiadamy, które wypieki są w naszym kraju najbardziej kojarzone z andrzejkami.

Jakie ciasto upiec na Andrzejki?

Polskie ciasta od lat pieczone przez gospodynie domowe na andrzejki to te treściwe i mocno słodkie - innymi słowy wypieki "na bogato". Jeśli chcesz upiec coś tradycyjnego, wybierz np.

Możesz również skorzystać z typowo jesiennych propozycji - nieco lżejszych wypieków z dodatkiem owoców, które tak samo zachwycą gości i domowników. Przygotowuje się je bardzo prosto, a znikają ze stołu w mgnieniu oka. Może być to klasyczny jabłecznik, szarlotka, ciasto ze śliwkami i kruszonką, tarta dyniowa lub ciasto marchewkowe z korzennymi przyprawami i masą z mascarpone.

Tartaletki z owocami będą doskonałym urozmaiceniem andrzejkowego stołu Taskova Irina 123RF/PICSEL

Jakie ciastka piecze się w Polsce na Andrzejki?

Na andrzejki świetnym pomysłem będzie również przygotowanie mini deserków - zarówno tych bez pieczenia, jak również ciasteczek i babeczek, w których ukryć można karteczki z wróżbami i przesłaniami. Wśród tego typu przekąsek na andrzejkowy wieczór idealnie sprawdzą się:

Jeśli masz dostateczną ilość czasu, przygotuj kilka z powyższych propozycji, dzięki czemu stworzysz apetycznie wyglądający, kolorowy i różnorodny słodki stół. Goście będą zachwyceni.

