Andrzejki kojarzone są z wróżbami, zabawą do białego rana i suto zastawionym stołem. Jeśli planujesz w tym roku zaprosić do siebie gości lub umilić domownikom czas słodkościami, już teraz zaplanuj menu na ten wieczór. Jakie ciasta piecze się w Polsce na andrzejki? Przedstawiamy listę tradycyjnych przysmaków.

Karpatka jest jednym z ciast, które w Polsce tradycyjnie przygotowuje się na Andrzejki
Karpatka jest jednym z ciast, które w Polsce tradycyjnie przygotowuje się na AndrzejkiJoanna Jablonska123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Organizujesz andrzejki? Już teraz zaplanuj menu
  2. Jakie ciasto upiec na Andrzejki?
  3. Jakie ciastka piecze się w Polsce na Andrzejki?

Organizujesz andrzejki? Już teraz zaplanuj menu

Andrzejkowa noc każdego roku przypada na 29/30 listopada. W polskich domach przyjęło się, że tego wieczoru serwowane są na stole dania na ciepło jak również przeróżne przekąski - zarówno te wytrawne jak i słodkie. Nie brakuje również ciekawych zabaw i aktywności związanych z wróżeniem - np. przelewanie wosku przez klucz. W ten magiczny wieczór wiele par wybiera się na uroczyste bale, a inni wolą zorganizować imprezę w domowym zaciszu. Dla tych drugich właśnie teraz jest dzwonek na zaplanowanie menu. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na ciasto, podpowiadamy, które wypieki są w naszym kraju najbardziej kojarzone z andrzejkami.

Jakie ciasto upiec na Andrzejki?

Polskie ciasta od lat pieczone przez gospodynie domowe na andrzejki to te treściwe i mocno słodkie - innymi słowy wypieki "na bogato". Jeśli chcesz upiec coś tradycyjnego, wybierz np.

Możesz również skorzystać z typowo jesiennych propozycji - nieco lżejszych wypieków z dodatkiem owoców, które tak samo zachwycą gości i domowników. Przygotowuje się je bardzo prosto, a znikają ze stołu w mgnieniu oka. Może być to klasyczny jabłecznikszarlotkaciasto ze śliwkami i kruszonkątarta dyniowa lub ciasto marchewkowe z korzennymi przyprawami i masą z mascarpone.

Tarty z kruchego ciasta wypełnione kremem, udekorowane świeżymi malinami, borówkami, czerwonymi porzeczkami i listkami mięty. Tło stanowi ciemna drewniana powierzchnia.
Tartaletki z owocami będą doskonałym urozmaiceniem andrzejkowego stołu Taskova Irina123RF/PICSEL

Jakie ciastka piecze się w Polsce na Andrzejki?

Na andrzejki świetnym pomysłem będzie również przygotowanie mini deserków - zarówno tych bez pieczenia, jak również ciasteczek i babeczek, w których ukryć można karteczki z wróżbami i przesłaniami. Wśród tego typu przekąsek na andrzejkowy wieczór idealnie sprawdzą się:

Jeśli masz dostateczną ilość czasu, przygotuj kilka z powyższych propozycji, dzięki czemu stworzysz apetycznie wyglądający, kolorowy i różnorodny słodki stół. Goście będą zachwyceni.

