"Natychmiast przestań używać". Znany sklep z pilnym ostrzeżeniem
Sieć sklepów Jula wydała pilny komunikat ws. wycofanego produktu. Artykuł dostępny był w sprzedaży online oraz w sklepach stacjonarnych, ale z uwagi na jego wadliwość, znika z oferty. Sieć apeluje do klientów o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z produktu wskazanego w ostrzeżeniu.
Uwaga na wadliwe kliny do drzew
Sieć Jula oferująca produkty m.in. do domu, ogrodu i wypoczynku, poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży klinów do ścinania drzew. Sieć nie wskazuje jednak, na czym dokładnie polega wadliwość produktu, ale podkreśla, że używanie klinów stwarza ryzyko odniesienia obrażeń.
Wadliwe kliny sprzedawane były w sklepach stacjonarnych Jula oraz online od 2020 roku do stycznia 2025 r. "W związku z tym Jula Poland Sp. z o.o. prosi wszystkich klientów o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z wadliwych klinów do ścinania drzew" - czytamy w komunikacie.
Wycofane kliny oznaczone są numerami: Klin do obalania drzew 011540, 011542
Jak zwrócić wadliwe kliny do drzew?
Każda osoba, która posiada kliny do drzew wskazane w komunikacie, może je zwrócić w najbliższym sklepie sieci Jula celem odzyskania należności.
"W przypadku pytań lub chęci odesłania produktu zakupionego online, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Jula. Przepraszamy za zaistniałą sytuację oraz wszelkie niedogodności, jakie mogła ona spowodować." - dodają przedstawiciele sieci.