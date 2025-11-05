Uwaga na wadliwe kliny do drzew

Sieć Jula oferująca produkty m.in. do domu, ogrodu i wypoczynku, poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży klinów do ścinania drzew. Sieć nie wskazuje jednak, na czym dokładnie polega wadliwość produktu, ale podkreśla, że używanie klinów stwarza ryzyko odniesienia obrażeń.

Wadliwe kliny sprzedawane były w sklepach stacjonarnych Jula oraz online od 2020 roku do stycznia 2025 r. "W związku z tym Jula Poland Sp. z o.o. prosi wszystkich klientów o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z wadliwych klinów do ścinania drzew" - czytamy w komunikacie.

Wycofane kliny oznaczone są numerami: Klin do obalania drzew 011540, 011542

Sieć Jula wycofuje wadliwe kliny do drzew INTERIA.PL/materiały prasowe

Jak zwrócić wadliwe kliny do drzew?

Każda osoba, która posiada kliny do drzew wskazane w komunikacie, może je zwrócić w najbliższym sklepie sieci Jula celem odzyskania należności.

"W przypadku pytań lub chęci odesłania produktu zakupionego online, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Jula. Przepraszamy za zaistniałą sytuację oraz wszelkie niedogodności, jakie mogła ona spowodować." - dodają przedstawiciele sieci.

