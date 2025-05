Mljet jest kolejnym cudem natury, który obok innych parków narodowych takich jak Jeziora Plitwickie, Krka, Brijuni czy Kornati koniecznie trzeba zobaczyć. Znajduje się na wyspie na południu Dalmacji, dostaniemy się tam z Dubrownika. To najbardziej zalesiona i zielona wyspa Adriatyku. Jeśli szukamy spokoju i odpoczynku na łonie przyrody, to z pewnością w tym miejscu zaspokoimy nasze potrzeby. Prócz dębowych i sosnowych lasów znajdziemy na wyspie liczne zatoki, plaże i jaskinie.

Warto wypożyczyć kajak, który pozwoli nam dostać się do tych mniej dostępnych miejsc, na przykład Jaskini Odyseusza. Jak opowiada mit, to właśnie na wyspie Mljet nieustraszony podróżnik miał przebywać z nimfą Kalipso. Do jaskini, której błękit zapiera dech w piersiach, dostaniemy się właśnie kajakiem.

Nazwa, która dosłownie oznacza "długą wyspę", nie kłamie - ma ona ponad 40 kilometrów długości i... mnóstwo do odkrycia. To choćby Sakarun, czyli plaża nieomal wyjęta z katalogu: biały piasek, turkusowa woda, a wokół las. Na południowym krańcu wyspy na odwiedziny czeka z kolei Park Krajobrazowy Telašćica, słynący z wysokich klifów spadających pionowo do morza, zatok, ukrytych plaż oraz słonego jeziora Mir, którego woda latem jest cieplejsza niż w Adriatyku. W ten zakątek warto zabrać ze sobą buty trekkingowe i aparat. To nie tylko świetne miejsce na spacer, ale i na spektakularne zdjęcia.