Rodzinne wakacje w chorwackim słońcu – gdzie pojechać, by każdy był zadowolony?

Zaplanowanie rodzinnych wakacji przypomina układanie puzzli, tyle że z elementów rozsypanych z różnych pudełek. Dzieci szukają wodnych szaleństw, nastolatki pragną doświadczyć czegoś nowego, a dorośli celują raczej w relaks przy kawie wypijanej w efektownej lokacji z widokiem na morze. Jednocześnie wakacje pragniemy przecież spędzić wspólnie, co w praktyce oznacza balansowanie pomiędzy różnymi oczekiwaniami. Krajem, który oferuje szaloną wręcz różnorodność, pozostaje Chorwacja. Z całym swoim bogactwem atrakcji z pewnością będzie miejscem, gdzie spotkają się potrzeby każdego członka rodziny. Niezależnie od wieku.

Miejsca dla całych rodzin: te najpopularniejsze…

Przykładów nie trzeba daleko szukać - wystarczy szybki rzut oka na najpopularniejsze miejsca w Chorwacji. To choćby jedna z największych i najlepiej skomunikowanych wysp kraju, czyli Krk. Z lądem łączy ją most, dzięki czemu łatwo tam dotrzeć zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Z czego słynie? Przede wszystkim z pięknego wybrzeża, co oznacza możliwość spędzenia długich godzin na plaży. A te są niezwykle zróżnicowane: od dobrze zagospodarowanych, aż po spokojniejsze, ukryte w niewielkich zatoczkach. Nie brak tu też rodzinnych atrakcji: podwodny park w miejscowości Punat, rejsy statkami z przeszklonym dnem, wycieczki do jaskiń czy liczne trasy rowerowe.

Innym popularnym miejscem dla rodzin jest Split. Zwłaszcza z dorastającymi dziećmi, które potrzebują więcej bodźców niż tylko morze i plaża. To mianowicie fascynujące połączenie historii, nowoczesności i śródziemnomorskiej atmosfery. Tu zwiedza się nie tylko zabytki, ale całe żyjące miasto! Kawiarnie z przysmakami, knajpki z muzyką na żywo... Nastolatki z pewnością docenią możliwość eksplorowania miasta na własną rękę (dla bezpieczeństwa: z telefonem w dłoni). A po południu wszyscy razem mogą wybrać się na plażę Bačvice.

Split, CNTB materiały promocyjne

A może Brač? Z ikoniczną plażą Zlatni Rat z charakterystycznym, żwirowym cyplem, który stale zmienia kształt pod wpływem fal i prądów morskich. W okolicy działają szkółki windsurfingu i kitesurfingu, które przyciągają preferujących aktywne spędzanie czasu, zarówno młodzież, jak i dorosłych. Poza tym wyspa Brač oferuje bardziej kameralne plaże, np. w miejscowościach Lovrecina czy Sumartin, gdzie rodziny z dziećmi znajdą łagodne zejście do wody i naturalny cień. W głębi wyspy można odwiedzić, klasztor wykuty w skale (Pustelnia Blaca) i lokalne gospodarstwa z warsztatami z produkcji oliwy, sera i mydełek lawendowych. Jest co robić, prawda?

Wartą również odwiedzenia wyspą w Chorwacji jest Korčula. Dlaczego? Ponieważ zaskakuje ona na każdym kroku! I właśnie z tego powodu nadaje się dla rodzin, które szukają czegoś więcej niż tylko klasycznego wakacyjnego kurortu. Miasteczko Korčula, nie bez przyczyny nazywane "małym Dubrownikiem", oczarowuje labiryntem kamiennych uliczek i klimatem rodem z baśni. Wyspa oferuje także wiele spokojnych plaż, jak urokliwa zatoka Pupnatska Luka, otoczona zielenią i z krystalicznie czystą wodą.

…jak i te mniej znane

Zaledwie godzinę promem od Splitu znajduje się prawdziwy raj. Oto wyspa Šolta, do dziś zachowująca swój lokalny charakter. Dla rodzin z dziećmi to ogromna wartość, ponieważ wystarczy wynająć apartament z widokiem na morze, by poczuć się jak lokalny mieszkaniec. A może coś dalej? Na przykład jedna z najbardziej oddalonych od lądu wysp Chorwacji - Lastovo, która znajduje się na terenie parku krajobrazowego i zachwyca przyrodą oraz brakiem masowej zabudowy.

Split, CNTB materiały promocyjne

Miejsce, gdzie dzieci będą szczęśliwe od rana do wieczora? Zatoka Lone w pobliżu miasteczka Rovinj to świetny wybór. Zachwyca spokojną wodą, otoczeniem zieleni i łatwym dostępem do morza - idealna dla rodzin z małymi dziećmi. Tuż obok rozciąga się park leśny Zlatni Rt, który zapewnia naturalny cień, ścieżki spacerowe i miejsca piknikowe. Równie przyjazna rodzinom jest piaszczysta plaża Bijeca w Medulinie, położona nieco dalej na południe Istrii. To jedno z nielicznych miejsc w tej części Chorwacji z długim, łagodnym wejściem do morza i piaskiem, który dzieci uwielbiają. W obu lokalizacjach nie brakuje restauracji serwujących dania, które zadowolą i najmłodszych, i dorosłych.

Innym nietypowym miejscem w Chorwacji pozostaje Susak, wyspa położona w regionie Kvarner w północnej części Morza Adriatyckiego. Dlaczego nietypowym? Ponieważ nie ma tu samochodów. Całą wyspę można przejść pieszo w godzinę, co sprawia, że jest to miejsce wyjątkowo bezpieczne dla rodzin z małymi dziećmi. Niska zabudowa, wąskie ścieżki, brak pośpiechu i piękne plaże - to wszystko składa się na wakacyjny klimat retro. Susak ma także swoją własną kulturę i dialekt, co czyni ją jedną z najbardziej wyjątkowych chorwackich wysp. Tutaj naprawdę można "zresetować głowę"! Nie doświadczymy bowiem hałasu, komercji ani tłumów.

Powyższe propozycje, to tylko… propozycje. Jak najbardziej zachęcamy do poszukiwań innych zakątków na własną rękę - w Chorwacji ich nie brakuje!

Miejsce wybrane? Czas na zaplanowanie dnia!

Poranki warto zacząć od niespiesznego śniadania z lokalnych produktów. Świeży chleb i owoce z rynku zaspokoją apetyt i dadzą energię na dalsze przygody. Przedpołudnie to idealna pora na plażowanie - wtedy dzieci są pełne energii, a animatorzy w większych ośrodkach oferują gry, warsztaty i zabawy w wodzie. Rodzice mogą w tym czasie wypocząć lub wspólnie z dziećmi wziąć udział w aktywnościach.

Dugi Otok, CNTB materiały promocyjne

Popołudnia warto natomiast przeznaczyć na rodzinne spacery i lokalne wycieczki. Warto zaplanować "godziny ciszy" - czas wolny, kiedy każdy może robić to, co lubi: czytać, drzemać, słuchać muzyki, pograć w planszówki. Wieczory to pora na wspólne biesiadowanie. Bo w Chorwacji życie wieczorne toczy się jeszcze na długo po zachodzie słońca. Nie zapominajmy ponadto, że kuchnia łączy pokolenia. A w Chorwacji jedzenie to nie tylko okazja do bycia razem i zaspokajanie apetytu, ale prawdziwy rytuał i niezapomniane doświadczenie. Chorwackie fritule, czyli smażone małe pączki, lody z lokalnych lodziarni, świeże ryby i owoce morza, pełne smaku warzywa i owoce pochodzące z lokalnych gospodarstw… Dla każdego coś dobrego. Kluczem do sukcesu jest równowaga i... zostawienie miejsca na spontaniczność.

Praktyczne informacje

Z Polski do Chorwacji można dostać się na kilka sposobów - i wcale nie trzeba wybierać samochodu, choć to wciąż najczęstsza opcja. Warto rozważyć samolot, zwłaszcza z dziećmi. W sezonie letnim dostępnych jest wiele połączeń, z wielu polskich miast do Splitu, Dubrownika, Zadaru, Rijeki i Puli (transfery z lotniska są łatwo dostępne).

Z kolei rezerwując noclegi, warto działać z wyprzedzeniem. Chorwacja jest popularnym kierunkiem, a najlepsze miejscówki rozchodzą się szybko. Rodziny mają do wyboru szeroką gamę opcji: domy wakacyjne z basenami, apartamenty w małych pensjonatach, kempingi i hotele przy plaży z pełnym wyżywieniem.

Gorski Kotar, CNTB materiały promocyjne

Przed wyjazdem należy upewnić się, że dowody osobiste są aktualne (dzieci również) oraz zadbać o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Rozważyć warto także zakup ubezpieczenia turystycznego.

No i najważniejsze: nigdzie się nie spieszymy! Chorwacja najlepiej smakuje w wolnym tempie.

Materiał promocyjny