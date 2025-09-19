"Nomada": Polka o życiu w Turcji. "Ja się nigdy nie czułam tam obca"

Gościnność i radość z kontaktu. Polacy oczami Turków

Marta Abramczyk-Weder, autorka książki "Turcja. Orient oswojony", opowiada, że Turcy z ogromnym entuzjazmem witają polskich turystów, szczególnie gdy ci starają się choćby w minimalnym stopniu posługiwać ich językiem. Taka inicjatywa spotyka się z żywą aprobatą i sympatią, a sama chęć nawiązania kontaktu jest doceniana. Turcy bywają czasem głośniejsi i bezpośredni niż przyzwyczajeni są do tego Polacy, a kwestia tzw. tematów "tabu" nie zawsze stanowi dla nich barierę. Mimo to wciąż pozostają otwarci i serdeczni wobec przyjezdnych. Szczególnie widoczne jest to podczas świąt narodowych, kiedy lokalni mieszkańcy chętnie wręczają turystom narodowe flagi, zapraszając ich do wspólnego świętowania i dzielenia radości z ważnych dla nich chwil.

Sami chcieliśmy na to pójść, bo jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Zabrałam też na to mamę, co pokazuje, że jest bezpieczne

Turcja pełna niespodzianek - od fryzjera po codzienne rytuały

To jednak nie wszystkie niezwykłe doświadczenia, jakie czekają na turystów w Turcji. Marta Abramczyk-Weder zwraca uwagę, że odwiedzenie lokalnego salonu fryzjerskiego może okazać się prawdziwą przygodą - zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą za stosunkowo niewielką kwotę skorzystać z pełnego pakietu usług obejmującego strzyżenie włosów, pielęgnację paznokci, regulację brwi, maseczki i wiele innych zabiegów kosmetycznych. Warto jednak być przygotowanym na intensywny rytm, ponieważ w ciągu zaledwie jednej godziny w salonie może wydarzyć się naprawdę wiele - od głośnych rozmów po szybkie, profesjonalne zabiegi wykonywane równocześnie. Co ciekawe, dla niektórych mężczyzn takie wizyty są częścią cotygodniowej rutyny. Wierzący Turcy starają się w piątki, przed modlitwą w meczecie, wyglądać idealnie. To pokazuje, jak głęboko w kulturze codzienne życie i religijne zwyczaje przenikają się z lokalnymi tradycjami pielęgnacyjnymi, tworząc unikalne doświadczenie dla każdego, kto odwiedza Turcję.

Dla nich jest to takie męskie SPA

